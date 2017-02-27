Автор77 написав:

Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.Не все так хорошо в "датском королевстве" выходитгниловато оно все,пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.Может курсец не только из-за бумаг проседает,но какое -то влияние имеет и то ,что банально меньше выходит "лишних" денег,которые можно схомячить у населения и у бизнеса.