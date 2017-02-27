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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2646264726482649

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, что фаны евро скажут про вот это...


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escobar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:28

  freeze написав:
МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины


Я бы этим всем дармоедам максимум 50 млрд выделил бы. И то много. :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:34

  uaprofi написав:
  zzzzzz написав:не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов.

не понятная тенденция
почему цена в долларах снижается?
это так гривна укрепляется?

Ні, це неприхована дискримінація жінок. Нехтування їхніми правами. Чоловікові давали $50.000 за ту ж саму роботу, а матері-одиначці майже вдвічі менше - $30.000. Феміністичний рух має звернути пильну увагу на цю кричущу несправедливість та організувати публічні виступи на захист прав жінок-службовців.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36

  freeze написав:Итого - после доработки ко второму чтению бюджет примерно выглядит так:

Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета

МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины

на оставшиеся 40 % процентов заработка приходится развитие страны, дороги, поддержание ЖКХ и ремонт инфраструктуры, медицина, образование, наука, содержание госслужащих и тд и тп

Выглядит как какая-то безнадега, временно спасают планы на заимствования разные, а так опять непонятно откуда будут расти ноги обещанного большого скачка в 40 процентов в ближайшие годы.

Представьте, что приток новых денег "пересох".
1. Не возвращать долги - нельзя
2. Урезать силовиков - тоже "нельзя"
3. Где взять денег на отдачу долгов, если новых денег не дают?
4. Кто остался в виде "резерва", или "новой нефти"? Правильно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:11

  Автор77 написав:гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

На украине никого кроме жирных котов нет и в обозримом будущем не появится - потому что кроме алегаторов никто не способен выживать на длинной дистанции в наших суровых условиях реального сектора экономики.

Пока не изменится представление большей части населения о собственности, пока не появятся законные механизмы защиты своего имущества - ни о каком росте благосостояния ширнармасс не может идти и речи.
Для бизнеса простого васи разумная окупаемость вложенных средств должна быть за 2-3 года максимум, с соответствующей рентабельностью, а потом чмоки всем в этом чате.
escobar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:16

  yama написав:
  Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо


в хорека все в шоколаде.
продажи растут
человек лет 5 занимался импортом, сейчас строит завод по производству сыра с немалыми мощностями
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