Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:34

uaprofi написав: zzzzzz написав: не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов. не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов.

не понятная тенденция

почему цена в долларах снижается?

это так гривна укрепляется? не понятная тенденцияпочему цена в долларах снижается?это так гривна укрепляется?

Ні, це неприхована дискримінація жінок. Нехтування їхніми правами. Чоловікові давали $50.000 за ту ж саму роботу, а матері-одиначці майже вдвічі менше - $30.000. Феміністичний рух має звернути пильну увагу на цю кричущу несправедливість та організувати публічні виступи на захист прав жінок-службовців. Ні, це неприхована дискримінація жінок. Нехтування їхніми правами. Чоловікові давали $50.000 за ту ж саму роботу, а матері-одиначці майже вдвічі менше - $30.000. Феміністичний рух має звернути пильну увагу на цю кричущу несправедливість та організувати публічні виступи на захист прав жінок-службовців.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell