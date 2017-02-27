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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:24
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escobar
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:28
freeze написав:
МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины
Я бы этим всем дармоедам максимум 50 млрд выделил бы. И то много.
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Alex2007
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:34
uaprofi написав: zzzzzz написав:
не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов.
не понятная тенденция
почему цена в долларах снижается?
это так гривна укрепляется?
Ні, це неприхована дискримінація жінок. Нехтування їхніми правами. Чоловікові давали $50.000 за ту ж саму роботу, а матері-одиначці майже вдвічі менше - $30.000. Феміністичний рух має звернути пильну увагу на цю кричущу несправедливість та організувати публічні виступи на захист прав жінок-службовців.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36
freeze написав:
Итого - после доработки ко второму чтению бюджет примерно выглядит так:
Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета
МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины
на оставшиеся 40 % процентов заработка приходится развитие страны, дороги, поддержание ЖКХ и ремонт инфраструктуры, медицина, образование, наука, содержание госслужащих и тд и тп
Выглядит как какая-то безнадега, временно спасают планы на заимствования разные, а так опять непонятно откуда будут расти ноги обещанного большого скачка в 40 процентов в ближайшие годы.
Представьте, что приток новых денег "пересох".
1. Не возвращать долги - нельзя
2. Урезать силовиков - тоже "нельзя"
3. Где взять денег на отдачу долгов, если новых денег не дают?
4. Кто остался в виде "резерва", или "новой нефти"? Правильно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:16
yama написав: Автор77 написав:
Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо
в хорека все в шоколаде.
продажи растут
человек лет 5 занимался импортом, сейчас строит завод по производству сыра с немалыми мощностями
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kivin
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:33
Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ.
Позавчера на 1,1 млрд.грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:40
zzzzzz написав:
Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ.
Позавчера на 1,1 млрд.грн.
Куда они это гребут
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Andrew_
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:44
Автор77 написав:гниловато
оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель,
Все описано з "математичним апаратом" у відгалуженнях теорії асиметричної інформації. Нобелевськими лауреатами в тому числі. Без "підтримання чесності" державою та/або релігією/традиціями всі сподівання на економічні дива марні. Традицій вже немає, релігія непопулярна, "гнилий" державний апарат "обирає" "гнилий" електорат. Замкнене коло.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:55
zzzzzz написав:
Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ. Позавчера на 1,1 млрд.грн.
Думаю не ошибусь,если скажу,что половина населения Украины ненавидит этих грёбаных нерезов,которых никто из них никогда не видел....*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:04
Яша написав: zzzzzz написав:
Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ. Позавчера на 1,1 млрд.грн.
Думаю не ошибусь,если скажу,что половина населения Украины ненавидит этих грёбаных нерезов,которых никто из них никогда не видел....*Відправлено з Чату
Ещё бы..... Они ж пришли сюда, чтоб заработать ах..ные барыши (в твёрдой валюте) на идиотах, которые за всё это платят
Но в конечном итоге кто будет оплачивать этот банкет ???
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