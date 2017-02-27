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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2647264826492650

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:17

5 мин назад вышкреб $250 по .53 - больше в кассе не было. Ленинградка
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:19

  Moneta написав:5 мин назад вышкреб $250 по .53 - больше в кассе не было. Ленинградка

А на улице сильно дорого ? наверно по 55 ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:5 мин назад вышкреб $250 по .53 - больше в кассе не было. Ленинградка

А на улице сильно дорого ? наверно по 55 ?)


Я к тому что наверное это локальное дно.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:35

Інші монетарні операції - 5 636

НБУ купил 230 млн.долларов ????? :shock: :shock:

Кстати вчера или сегодня НАК должен получить или уже получил деньги за размещение своих бондов на 500 млн.долларов.

Ходят слухи что это валюту слил НАК , но зачем ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:41

  Andrew_ написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ.
Позавчера на 1,1 млрд.грн.

Куда они это гребут :evil:


к 20 за уё )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47

  rasmus написав:
  Andrew_ написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ.
Позавчера на 1,1 млрд.грн.

Куда они это гребут :evil:


к 20 за уё )

та чего там, к 16 напиши
я на эти грёбаные баксы смотреть не хочу, будь они не ладны.
знал бы что такую заподлянку Маркарова сделает, то не бегал бы с 2014 по 2019 год в поисках дешёвого бакса. Даже хоби за это время стало.
Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
Ну или ещё годик посмотрю, чем всё закончится эта вакханалия по укреплению гривны и раздачей ОВЗГ. Чего ж они раньше не раздавали ОВГЗ в таких бешенных объёмах?
Вывод: сделали они 99% обывателей как 4 летних (конфетку отобрали)
три года приучали народ к качелькам, в бюджет закладывали па29,
и в результате обули народ по полной в сентябре 2019
а у кого был инсайд тот обогатился
и что самое главное от этой ревальвации богаче народ не стал: цены как росли так и растут.
Так народ обували в сентябре 2008 года (с 5.20 до 4.60 бакс уронили). А стельмах на каждом углу говорил: это ещё не всё. Красная цена долару 3,50. К этому курсу в конце концом придём.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 2647264826492650
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