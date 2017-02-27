|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:17
5 мин назад вышкреб $250 по .53 - больше в кассе не было. Ленинградка
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:19
А на улице сильно дорого ? наверно по 55 ?)
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29
Я к тому что наверное это локальное дно.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:35
Інші монетарні операції - 5 636
НБУ купил 230 млн.долларов ?????
Кстати вчера или сегодня НАК должен получить или уже получил деньги за размещение своих бондов на 500 млн.долларов.
Ходят слухи что это валюту слил НАК , но зачем ???
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:41
к 20 за уё )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47
та чего там, к 16 напиши
я на эти грёбаные баксы смотреть не хочу, будь они не ладны.
знал бы что такую заподлянку Маркарова сделает, то не бегал бы с 2014 по 2019 год в поисках дешёвого бакса. Даже хоби за это время стало.
Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
Ну или ещё годик посмотрю, чем всё закончится эта вакханалия по укреплению гривны и раздачей ОВЗГ. Чего ж они раньше не раздавали ОВГЗ в таких бешенных объёмах?
Вывод: сделали они 99% обывателей как 4 летних (конфетку отобрали)
три года приучали народ к качелькам, в бюджет закладывали па29,
и в результате обули народ по полной в сентябре 2019
а у кого был инсайд тот обогатился
и что самое главное от этой ревальвации богаче народ не стал: цены как росли так и растут.
Заговор 100%.
|