sergey_sryvkin написав:Якщо баксів - то вони у вас є, будьте задоволені. Якщо гривень - то чого вас взагалі турбує існування інших валют?.. Рахуйте все в рублях, як росіяни. Якщо ви хотіли заробити на спекулюванні валютою (Знову ж, заробити у баксах, чи у гривнях?..) - то у вас не вийшло. Ви це не вмієте. Займіться чимось іншим.
в 2013 году сумел: весь в поуши в баксе был. гривны было 0 !!! в баксе па8. по уши был а Вы так сумели тогда? вот сейчас облом. Умелец Вы наш
на курсах валют выигрывают единицы, 99,99999% народа в лучшем случае в нулях.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 08 лис, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны в плане цены. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей. Как следствие покупаем там картошку а в Польше яблоки, за валюту.
Укрепляж это один из способов оттягивания во времени девал, какой смысл покупать валюту с целью сбережения, когда курс периодически падает? Точно так же в 2014-2015 казалось что если валюты в свободной продажи нет значит курс будет расти. Обычный маркетинг низкого уровня, когда ценность того или иного актива искусственно занижается/завышается с целью ввести рынок в заблуждение чтобы узкий круг лиц смог заработать сверх прибыли.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 3 разів.
Vint написав:После того как отказывались продать принтер без страховки. Так получилось, что у меня был их подарочный сертификат и нужно было его потратить на нужды школы. Пусть теперь не ноют.
Невикористану страховку можна також отоварити, але тільки вчасно. Хоча, згідний, що силою нав'язувати негарно. В наших мереж відтяпали частку міжнародні - он навіть Джек Ма приїхав вчити як жити:
До молодих людей мільярдер вийшов у сірому светрі та кросівках. Відповів на десятки запитань. Серед іншого він порадив студентам не зупинятися після поразок. «Найважливіший урок у житті - ніколи не здаватися. Усюди, де я намагався влаштуватися на роботу, я отримував відмови. І тоді я вирішив, що я маю почати робити щось для себе», - зазначив Джек Ма. https://www.ukrinform.ua/rubric-culture ... uspih.html
Yuri_61 написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась). Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой но заробитчанами в Европе и паРаше, которые баксами заваливают Украину. И никому неизвестные нерезы. Кто они такие? Не наши ли олигархи, провернувшие эту афёру о ОВГЗ?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 08 лис, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 Народ вы тут про ковры пишите, вы цену его в магазине видели такого же натурального? просто постелить на пол в новой квартирке очень даже отличный вариант, и у меня в селе уже ковров нет, все на полу(и по интерьеру отлично) так что, как вариант сбережения ковер свою роль сыграл.
Yuri_61 написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась). Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой.
дефицит всегда создается с целью получить сверх прибыль на ровном месте при минимуме усилий. Надо иметь очень светлую голову чтобы не купиться на всё вышеперечисленное в периоды массовой истерии. Один мой знакомый при совке начал строительство 3х домов в перспективном районе, строительство которых закончил аккуратно к ценовому пику 2008 года, продав два дома он обеспечил детей стартовым капиталом для вступления во взрослую жизнь. А те кто покупали видики и шубы оставили детям только воспоминания о хорошей и беззаботной жизни при совке.
Yuri_61 написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. ( ) Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась). Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой но заробитчанами в Европе и паРаше, которые баксами заваливают Украину. И никому неизвестные нерезы. Кто они такие? Не наши ли олигархи, провернувшие эту афёру о ОВГЗ?
Ну так сейчас аналогично выпендриваются, только айфонами обязательно последней версии и никак иначе (https://tech.liga.net/gadgets/novosti/u ... -iphone-11), електронными сигаретами, модными тачками и т.д. и т.п. Выпендреж всегда был, есть и будет Особенно в нашей стране.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 08 лис, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:в 2013 году сумел: весь в поуши в баксе был. гривны было 0 !!! в баксе па8. по уши был а Вы так сумели тогда? вот сейчас облом. Умелец Вы наш
при федарыче система прост была тупой и легко считываемой (как, впрочем, и ее создатели). зимой 2014 нужно было совсем дремучим пеньком быть, чтоб не осознать что доллар по 8 это аттракцион невиданной щедрости на прощальных гастролях.
сейчас уровень входа серьезно вырос, приходится считывать динамику макропоказателей и включать тех анализ, чтобы снимать свои сливки со всей этой шелухи из аленей и загонщиков.
Yuri_61 написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась). Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой.
Видики,джинсы,пластинки - без этого не было бы драйва, полета, так что жалеть об этом смешно. Что осталось из ценного - духовность,у некоторых умение без пиетета ,без преклонения относиться к деньгам,какое-то внутренее спокойствие, умеренное течение жизни не в стиле заграничного фильма "загнанных лошадей пристреливают,не правда ли", фантастическая несравненная мировая фильмотека, недвижимость ( у кого похуже,у кого получше),золотые и серебряные изделия,книги я бы не относился так пренебрежительно,предметы искусства, в т.ч. не обязательно старинные просто из той эпохи многое ценится ,земельные участки и т.п.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.11.2019.....................2449,9807 Гривна укрепилась на 1.6 копейки. Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу выросли на 4 копейки. После этого рынок сбалансировался. Через 20 минут вернулись на полкопейки назад и в таком состоянии встретили справочный курс. Активно торговать начали очень рано, утренний рост происходил уже с приличными оборотами. Небольшой рост остатков на коррсчетах произошел из-за валютной интервенции НБУ объемом 230 млн. Не знаю, стоит ли обвинять в таком валютном изобилии НАК? Это могла быть валюта для погашения краткосрочных кредитов на покупку облигаций во вторник.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 06.11.2019 Усього, млн дол. США 505.2 Предложение было очень хорошим. Если вспомнить про 110 млн. интервенции, чистый спрос оказался достаточно скромным - около 395 млн.
Яша написав:Думаю не ошибусь,если скажу,что половина населения Украины ненавидит этих грёбаных нерезов,которых никто из них никогда не видел....
Думаю, что ошибетесь очень сильно. Это, конечно, в нашем стиле - ненавидеть тех, кто дает нам деньги. Если у кого-то получится заработать, для нас это становится трагедией. Однако, я очень сильно сомневаюсь, что про " этих грёбаных нерезов" знает более 1% населения. Давайте не забывать, что деньги в долг просим мы.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 08 лис, 2019 12:39, всього редагувалось 1 раз.