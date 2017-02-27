Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:05

Yuri_61 написав: Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь. Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.

была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны в плане цены. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей. Как следствие покупаем там картошку а в Польше яблоки, за валюту.Укрепляж это один из способов оттягивания во времени девал, какой смысл покупать валюту с целью сбережения, когда курс периодически падает? Точно так же в 2014-2015 казалось что если валюты в свободной продажи нет значит курс будет расти. Обычный маркетинг низкого уровня, когда ценность того или иного актива искусственно занижается/завышается с целью ввести рынок в заблуждение чтобы узкий круг лиц смог заработать сверх прибыли.