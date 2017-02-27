Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:38

escobar написав:

сейчас уровень входа серьезно вырос, приходится считывать динамику макропоказателей и включать тех анализ, чтобы снимать свои сливки со всей этой шелухи из аленей и загонщиков. сейчас уровень входа серьезно вырос, приходится считывать динамику макропоказателей и включать тех анализ, чтобы снимать свои сливки со всей этой шелухи из аленей и загонщиков.

ну и ещё психология: ещё летом 1997, когда курс немецкой марки с 1,2 (имхо) до 0,90 грн упала, не выдержал и продал все DM. Пенёк. Что могу о себе сказать? Покупаем, когда в рост, продаём, когда падает. А делать надо наоборот.Летом и в прошлом веке гривны укреплялась солидно.Представьте, гривна была дороже дойчмарки. Пусть недолго. Но этот факт тогда на нервы давило сильно и каждый следуюющий день гривна крепла. Как сейчас.Чем всё закончилось мы знаем. Делаем правильные выводы.Почему то перед самым кризисом гривна неподетски укрепляется.Это не раз подмечено, что инвесторы перед самим кризисом кидаются со своим баблом как подорванные в развивающиеся страны. А потом при малейшем шухере бегут с Украины со своим баблом в поисках спокойных гаваней в золоте или в баксах, устраивая в Украине очередную девальвацию.