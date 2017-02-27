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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2649265026512652

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:38

  escobar написав:
сейчас уровень входа серьезно вырос, приходится считывать динамику макропоказателей и включать тех анализ, чтобы снимать свои сливки со всей этой шелухи из аленей и загонщиков.


ну и ещё психология: ещё летом 1997, когда курс немецкой марки с 1,2 (имхо) до 0,90 грн упала, не выдержал и продал все DM. Пенёк. Что могу о себе сказать? Покупаем, когда в рост, продаём, когда падает. А делать надо наоборот.
Летом и в прошлом веке гривны укреплялась солидно.
Представьте, гривна была дороже дойчмарки. Пусть недолго. Но этот факт тогда на нервы давило сильно и каждый следуюющий день гривна крепла. Как сейчас.
Чем всё закончилось мы знаем. Делаем правильные выводы.
Почему то перед самым кризисом гривна неподетски укрепляется.
Это не раз подмечено, что инвесторы перед самим кризисом кидаются со своим баблом как подорванные в развивающиеся страны. А потом при малейшем шухере бегут с Украины со своим баблом в поисках спокойных гаваней в золоте или в баксах, устраивая в Украине очередную девальвацию.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:18

Yuri_61
Раз Вы так уверены в искусственности курса, то к чему эти истерики? К чему эти "гривна навсегда" и прочие вырывания волос?
Спокойно по возможности докупайте валюту по более низкому курсу и сохраняйте спокойствие.
Я тоже считаю, что при таком дисбалансе в торговом балансе Украины, который есть сейчас (и продолжает ухудшаться), завышенный курс гривны - зло и долго продержаться не может.
Так что без паники.

ЗЫ. А касательно ОВГЗ и типа "почему раньше не давали?". Раньше как раз предлагали, только вот никто не брал. Сейчас разметают. Конъюнктура.
Dimar
 
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