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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2650265126522653>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 343
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 343
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:38

  escobar написав:
сейчас уровень входа серьезно вырос, приходится считывать динамику макропоказателей и включать тех анализ, чтобы снимать свои сливки со всей этой шелухи из аленей и загонщиков.


ну и ещё психология: ещё летом 1997, когда курс немецкой марки с 1,2 (имхо) до 0,90 грн упала, не выдержал и продал все DM. Пенёк. Что могу о себе сказать? Покупаем, когда в рост, продаём, когда падает. А делать надо наоборот.
Летом и в прошлом веке гривны укреплялась солидно.
Представьте, гривна была дороже дойчмарки. Пусть недолго. Но этот факт тогда на нервы давило сильно и каждый следуюющий день гривна крепла. Как сейчас.
Чем всё закончилось мы знаем. Делаем правильные выводы.
Почему то перед самым кризисом гривна неподетски укрепляется.
Это не раз подмечено, что инвесторы перед самим кризисом кидаются со своим баблом как подорванные в развивающиеся страны. А потом при малейшем шухере бегут с Украины со своим баблом в поисках спокойных гаваней в золоте или в баксах, устраивая в Украине очередную девальвацию.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:18

Yuri_61
Раз Вы так уверены в искусственности курса, то к чему эти истерики? К чему эти "гривна навсегда" и прочие вырывания волос?
Спокойно по возможности докупайте валюту по более низкому курсу и сохраняйте спокойствие.
Я тоже считаю, что при таком дисбалансе в торговом балансе Украины, который есть сейчас (и продолжает ухудшаться), завышенный курс гривны - зло и долго продержаться не может.
Так что без паники.

ЗЫ. А касательно ОВГЗ и типа "почему раньше не давали?". Раньше как раз предлагали, только вот никто не брал. Сейчас разметают. Конъюнктура.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:36

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Ходят слухи что это валюту слил НАК , но зачем ???


Намекаете, что 24.5 это ещё завешенная цена за доллар? )) Интересно, когда НАК планирует закупать газ и им по планам нужна валюта. Или они сейчас только на УЕБ планируют закупать?
https://www.ueex.com.ua/presscenter/new ... ukrainski/
silen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:53

  escobar написав:.......
Львиная доля этой инсайдерской информации лежит в совершенно открытом доступе на сайте НБУ.

Было бы только желание разобраться в динамике 10 макроэкономических показателей...

Если Вас не затруднит, было бы интересно прочитать Ваш анализ этих 10 макроэкономических показателей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:55

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 44 563,37(40 752,69 + 3 810,67) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 29 221(30 517 − 1 296) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Загальна ліквідність 44 563,37 + 29 221 - 0.00 = 73 784,37(71 269,69 + 2 514,68(+ 2 748,54)) млн. гривень.

НБУ вчора купив БАГАТЕНЬКО аж 230 млн.дол. чим і забеспечив приріст як загальної ліквідності, так і потреби Автономних чинників додавши 5 636,27 млн.грн. в оббіг

Автономні чинники забрали - 3 121,60 млн.грн.
Знову додали готівки зменшивши на - 1 921,44 млн.грн. коррахунки.
Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забрали - 1 200,67 млн.грн. Таки бюджетнікам видають зарплатню, і під це підкріпляють всіх готівкою.

Загальна ліквідність знову виросла, і вона перевищує середнє значення.

Хоча вже 61(58) банк дослухався того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках, та овернайти підсіли на − 1 296 млн.грн. Проте коррахунки розвернулися і пошли вгору на + 3 810,67 млн.грн. до норматива ліквідності, хоча і залишились меньше останнього.

Гррошей для купівлі доляра не багато. Сьогодні мають 2 банки повернути 132 млн.грн. двотижневого рефінансування. Цікаво, чи продовжать вони таке залучення під 15.5 відсотків у НБУ?

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337063,3 млн.грн.;
- Банки знову втратили та ще й добряче ОВДП на 242109,42 − 243216,05 = − 1 106,63(−1 684,6) млн.грн.;
- Юрособи навпаки трохи додали на 20491,69 − 20433,68 = 58,01(− 106,7) млн.грн.;
- Фізичні також прикупили на 3411,32 − 3363,62 = 47,7(− 286,76) млн.грн.;
- А нерезиденти впевненно йдуть до 100 млрд.грн., і це вони КУПИЛИ ЛЕВОВУ ЧАСТКУ ОВДП аж на 99175,17 − 98174,25 = + 1 000,92 (+ 1 126,89) млн.грн.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:57

  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо баксів - то вони у вас є, будьте задоволені.
Якщо гривень - то чого вас взагалі турбує існування інших валют?.. Рахуйте все в рублях, як росіяни.
Якщо ви хотіли заробити на спекулюванні валютою (Знову ж, заробити у баксах, чи у гривнях?..) - то у вас не вийшло. Ви це не вмієте. Займіться чимось іншим.



Ви не вiдповiли на питання. Яка мета у вас була в 2014? Сформулюйте...
Тодi й побачимо, досягли, чи нi

  Yuri_61 написав:в 2013 году сумел: весь в поуши в баксе был. гривны было 0 !!!
в баксе па8. по уши был
а Вы так сумели тогда?
вот сейчас облом.
Умелец Вы наш

на курсах валют выигрывают единицы, 99,99999% народа в лучшем случае в нулях.

ТО в кого тут iстерика - у вас чи у мене ? :-D

Ща саме ви "сумєлi" в 2013 году, коли були по вуха в баксi? Заробити на спекулюваннi? Скiльки заробили, в баксах?..
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 08 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 2 разів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:58

  ЛАД написав:
  escobar написав:.......
Львиная доля этой инсайдерской информации лежит в совершенно открытом доступе на сайте НБУ.

Было бы только желание разобраться в динамике 10 макроэкономических показателей...

Если Вас не затруднит, было бы интересно прочитать Ваш анализ этих 10 макроэкономических показателей.

Это такой стеб?
На данный момент нет никаких объективных причин для того, чтобы курс был ниже 29
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:На данный момент нет никаких объективных причин для того, чтобы курс был ниже 29

это что нерезы заливают миллиарды долл это не обьективная причина?)))
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:21

  Moneta написав:
  freeze написав:
  Moneta написав:Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию.


Насколько я помню, просто поменялась методика, и деньги заробитчан год или два назад стали учитывать при подсчетах разных статданных.

В 90е выехало в 5 раз больше народу, но никто не разгонял тему что мы утоним в деньгах заробитчан. Это тренд життя по новому.

В 90-е была именно эмиграция - люди уезжали насовсем и денег сюда практически не присылали.
Сегодня, в основном, трудовая миграция - люди уезжают временно на заработки и присылают/привозят значительную часть заработанной валюты в страну. И масштабы явления быстро росли именно в последние года 3-4.
Разница всего в одну букву, но это существенно. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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