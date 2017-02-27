я на эти грёбаные баксы смотреть не хочу, будь они не ладны.знал бы что такую заподлянку Маркарова сделает, то не бегал бы с 2014 по 2019 год в поисках дешёвого бакса. Даже хоби за это время стало.Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.Ну или ещё годик посмотрю, чем всё закончится эта вакханалия по укреплению гривны и раздачей ОВЗГ. Чего ж они раньше не раздавали ОВГЗ в таких бешенных объёмах?Вывод: сделали они 99% обывателей как 4 летних (конфетку отобрали)три года приучали народ к качелькам, в бюджет закладывали па29,и в результате обули народ по полной в сентябре 2019а у кого был инсайд тот обогатилсяспецом народ в бакс загоняли, пугали в курсом па29 в бюджете.и что самое главное от этой ревальвации богаче народ не стал: цены как росли так и растут.Так народ обували и в сентябре 2008 года (с 5.20 до 4.60 бакс уронили). А Стельмах на каждом углу говорил: это ещё не всё. Красная цена долару 3,50. К этому курсу в конце концом придём говорил он. А Юля вторила ему: надо было верить в нашу нацвалюту.А я скажу вот так: если нацвалюта планомерно не будет потихоньку девальвировать при нашей умирающей экономике, то будет образовывать с каждым годом дефицит госбюджета.