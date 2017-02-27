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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:32
Yuri_61 написав:
Это не раз подмечено, что инвесторы перед самим кризисом кидаются со своим баблом как подорванные в развивающиеся страны. А потом при малейшем шухере бегут с Украины со своим баблом в поисках спокойных гаваней в золоте или в баксах, устраивая в Украине очередную девальвацию.
такие дела регулируются законодательно, при желании. Аргентина несколько раз в подряд кинула инвесторов чтобы спасти экономику, одни обиделись но на их место пришли другие. Где высокие ставки там высокие риски, если нерезы резко все надумают на выход, нацбанк должен сразу девальвировать гривну до 30-40-50, а не жечь резервы в пользу чьих-то прибылей
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:33
kivin написав: ЧИА написав:
На данный момент нет никаких объективных причин для того, чтобы курс был ниже 29
это что нерезы заливают миллиарды долл это не обьективная причина?)))
Именно. Уже писал об этом. То, что кто-то типа Сороса решил поиграть с гривной, имея ресурсы на сотни лярдов, не отменяет факта, что по всем экономическим данным курс гривны должен был бы быть под 30.
В результате когда киты зафиксируют прибыль, курс скакнет под 40-50
и это пройдет
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:37
ЧИА написав: kivin написав: ЧИА написав:
На данный момент нет никаких объективных причин для того, чтобы курс был ниже 29
это что нерезы заливают миллиарды долл это не обьективная причина?)))
Именно. Уже писал об этом. То, что кто-то типа Сороса решил поиграть с гривной, имея ресурсы на сотни лярдов, не отменяет факта, что по всем экономическим данным курс гривны должен был бы быть под 30.
В результате когда киты зафиксируют прибыль, курс скакнет под 40-50
когда они зафиксируют прибыль пройдет много лет
за это время много воды утечет
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:39
CEO австрийской Head International GmbH Йохан Элиаш рассказал на Киевском международном экономическом форуме, почему компания решила построить большой завод в Виннице.
Глава австрийской корпорации Head об инвестклимате в Украине: Наравне с другими развивающимися странами, даже лучше
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:45
Yuri_61 написав:
я на эти грёбаные баксы смотреть не хочу, будь они не ладны.
знал бы что такую заподлянку Маркарова сделает, то не бегал бы с 2014 по 2019 год в поисках дешёвого бакса. Даже хоби за это время стало.
Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
Ну или ещё годик посмотрю, чем всё закончится эта вакханалия по укреплению гривны и раздачей ОВЗГ. Чего ж они раньше не раздавали ОВГЗ в таких бешенных объёмах?
Вывод: сделали они 99% обывателей как 4 летних (конфетку отобрали)
три года приучали народ к качелькам, в бюджет закладывали па29,
и в результате обули народ по полной в сентябре 2019
а у кого был инсайд тот обогатился
спецом народ в бакс загоняли, пугали в курсом па29 в бюджете.
и что самое главное от этой ревальвации богаче народ не стал: цены как росли так и растут.
Так народ обували и в сентябре 2008 года (с 5.20 до 4.60 бакс уронили). А Стельмах на каждом углу говорил: это ещё не всё. Красная цена долару 3,50. К этому курсу в конце концом придём говорил он. А Юля вторила ему: надо было верить в нашу нацвалюту.
А я скажу вот так: если нацвалюта планомерно не будет потихоньку девальвировать при нашей умирающей экономике, то будет образовывать с каждым годом дефицит госбюджета.
хотите сказать что покупали баксы дороже чем 26???
вроде все завсегдатаи ветки покупали баксы только возле минимумов в прошлые года.
конечно 24,5 это меньше чем 26 но не критично.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:45
Яша написав: zzzzzz написав:
Вчера нерезы еще на 1 млрд.грн купили ОВГЗ. Позавчера на 1,1 млрд.грн.
Думаю не ошибусь,если скажу,что половина населения Украины ненавидит этих грёбаных нерезов,которых никто из них никогда не видел....*Відправлено з Чату
я вам скажу что 99% населения ( ну ладно 98,9%) не знают таких слов как не резиденты и ОГВЗ
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:49
Alex2007 написав: Автор77 написав: Andrew_ написав:
Скажите, сколько этот валютный беспредел еще будет? где ракета на 26?
Как вариант можем силами участников форума подписать петицию на сайте президента, так сказать с пожеланиями трудящихся.
Да уж, наверное пора начинать писать петицию Зельцу .
Пора останавливать этот
лохотрон.
80% населення вважають це покарщенням від нової влади
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 08 лис, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:51
Yuri_61 написав:
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась).
Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить.
а сейчас выпендриваются айфонами и прочими шнягами. что они будут стоить уже через 10 лет? а вы вспоминаете вещи 30-50 летней давности.
проще нужно воспринимать жизнь
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:52
mephala написав:
хотите сказать что покупали баксы дороже чем 26???
вроде все завсегдатаи ветки покупали баксы только возле минимумов в прошлые года.
конечно 24,5 это меньше чем 26 но не критично.
Не так все просто
Ни по каким моим сценариям курс не должен был в этом году опуститься ниже 27
Поэтому я начал конвертацию при 27.2
Потом усреднял
Средний вышел 26.8
Потом вовремя остановился, начал скирдовать гривну на депозитах
Всех волновиков кинули достаточно глубоко ...
Ну, не впервой
и это пройдет
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:55
ЧИА написав: mephala написав:
хотите сказать что покупали баксы дороже чем 26???
вроде все завсегдатаи ветки покупали баксы только возле минимумов в прошлые года.
конечно 24,5 это меньше чем 26 но не критично.
Не так все просто
Ни по каким моим сценариям курс не должен был в этом году опуститься ниже 27
Поэтому я начал конвертацию при 27.2
Потом усреднял
Средний вышел 26.8
Потом вовремя остановился, начал скирдовать гривну на депозитах
Всех волновиков кинули достаточно глубоко ...
Ну, не впервой
Мне разметочку кидали пару месяцев назад, 24 отскок на 27, после снова 23-24 и после уже ракета на 30+
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Andrew_
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