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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2651265226532654

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 344
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:25

  Andrew_ написав:
  ЧИА написав:
  mephala написав:хотите сказать что покупали баксы дороже чем 26???
вроде все завсегдатаи ветки покупали баксы только возле минимумов в прошлые года.
конечно 24,5 это меньше чем 26 но не критично.

Не так все просто
Ни по каким моим сценариям курс не должен был в этом году опуститься ниже 27
Поэтому я начал конвертацию при 27.2
Потом усреднял
Средний вышел 26.8
Потом вовремя остановился, начал скирдовать гривну на депозитах
Всех волновиков кинули достаточно глубоко ...
Ну, не впервой

Мне разметочку кидали пару месяцев назад, 24 отскок на 27, после снова 23-24 и после уже ракета на 30+

Щас на графике на пару месяцев вперед можно треугольник, прямоугольник и даже флаг рисовать, и у всех них разные точки и направления выхода бггг
escobar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:29

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:29

  escobar написав:
  ЧИА написав:
  mephala написав:Потом вовремя остановился, начал скирдовать гривну на депозитах
Всех волновиков кинули достаточно глубоко ...
Ну, не впервой

Зато свечники откат графика могли заванговаться еще прошлой зимой..


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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kivin написав:Глава австрийской корпорации Head об инвестклимате в Украине: Наравне с другими развивающимися странами, даже лучше

Дивно, тут по - іншому розказують :
Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. За "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:32

... зрозуміти б незрозуміле! ©®™

  Andrew_ написав:Мне разметочку кидали пару месяцев назад, 24 отскок на 27, после снова 23-24 и после уже ракета на 30+

... це - не цікаво, які цифри...
- цікавіше - час!
- в якому проміжку часу це відбудеться?
(... хоча б знати рік! - вже не кажучи про конкретний квартал року, чи місяць...)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До середины января будем блуждать в прямоугольнике 24-25,3.
(напоминалка самому себе)
escobar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:45

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Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 08 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:53

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............08.11.2019............11.11.2019
дата розрахунку..............07.11.2019............08.11.2019
Долар США.....................2451,5816.............2450,1887
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу выросли на 4 копейки. После этого рынок сбалансировался. Через 20 минут вернулись на полкопейки назад и в таком состоянии встретили справочный курс. Активно торговать начали очень рано, утренний рост происходил уже с приличными оборотами.
После 12 котировки просели на 2 копейки, после чего, что характерно для пятницы, весьма рано началось обеденное затишье. После обеда на копейку приподнялись и снова остановились.
Официальный курс встретили на уровнях 24.4850 - 24.5100. За день котировки выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на полкопейки относительно вчерашнего закрытия.
Весьма спокойная сессия с очень незначительной разнонаправленной динамикой.

Этот день в истории:
2017 - 2655.85 (-205)
2018 - 2789.16 (-339)

2016 - 2556.20
2015 - 2275.49
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:30

Компанія ІКЕA поки не відкриватиме свій завод з обробки деревини на Львівщині.

"Не відбудеться цього. Я не кажу, що це неможливо в принципі. IKEA буде, але не сьогодні. У неї інші завдання. Український бізнес не готовий стати партнером

"Компанії світового рівня мають вимоги до партнерів: якість робочого місця, ставлення до працівників. Багато українських компаній навіть не задумувались над тим, що у них запитають, чи їхні працівники добре їдять, чи робочий графік – 8 годин. Якщо нема відповідності вимогам, IKEA каже: ти не можеш бути нашим партнером. Ви собі уявляєте, що відбувається у деревообробній галузі Львівщини? Є галузі, які можна назвати зразковими, але, на жаль, більшість з них із іноземними інвестиціями", - сказав Матис.

За його словами, ІКЕA зможе прийти на український ринок, якщо він дозріє і буде готовий стати партнером.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/8/653498/
jump
 
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