mephala написав:хотите сказать что покупали баксы дороже чем 26??? вроде все завсегдатаи ветки покупали баксы только возле минимумов в прошлые года. конечно 24,5 это меньше чем 26 но не критично.
Не так все просто Ни по каким моим сценариям курс не должен был в этом году опуститься ниже 27 Поэтому я начал конвертацию при 27.2 Потом усреднял Средний вышел 26.8 Потом вовремя остановился, начал скирдовать гривну на депозитах Всех волновиков кинули достаточно глубоко ... Ну, не впервой
Мне разметочку кидали пару месяцев назад, 24 отскок на 27, после снова 23-24 и после уже ракета на 30+
Щас на графике на пару месяцев вперед можно треугольник, прямоугольник и даже флаг рисовать, и у всех них разные точки и направления выхода бггг
kivin написав:Глава австрийской корпорации Head об инвестклимате в Украине: Наравне с другими развивающимися странами, даже лучше
Дивно, тут по - іншому розказують : Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. За "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Andrew_ написав:Мне разметочку кидали пару месяцев назад, 24 отскок на 27, после снова 23-24 и после уже ракета на 30+
... це - не цікаво, які цифри... - цікавіше - час! - в якому проміжку часу це відбудеться? (... хоча б знати рік! - вже не кажучи про конкретний квартал року, чи місяць...)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...............08.11.2019............11.11.2019 дата розрахунку..............07.11.2019............08.11.2019 Долар США.....................2451,5816.............2450,1887 После полудня доллар отыграл 0.2 копейки. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу выросли на 4 копейки. После этого рынок сбалансировался. Через 20 минут вернулись на полкопейки назад и в таком состоянии встретили справочный курс. Активно торговать начали очень рано, утренний рост происходил уже с приличными оборотами. После 12 котировки просели на 2 копейки, после чего, что характерно для пятницы, весьма рано началось обеденное затишье. После обеда на копейку приподнялись и снова остановились. Официальный курс встретили на уровнях 24.4850 - 24.5100. За день котировки выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на полкопейки относительно вчерашнего закрытия. Весьма спокойная сессия с очень незначительной разнонаправленной динамикой.
Этот день в истории: 2017 - 2655.85 (-205) 2018 - 2789.16 (-339)
Компанія ІКЕA поки не відкриватиме свій завод з обробки деревини на Львівщині.
"Не відбудеться цього. Я не кажу, що це неможливо в принципі. IKEA буде, але не сьогодні. У неї інші завдання. Український бізнес не готовий стати партнером
"Компанії світового рівня мають вимоги до партнерів: якість робочого місця, ставлення до працівників. Багато українських компаній навіть не задумувались над тим, що у них запитають, чи їхні працівники добре їдять, чи робочий графік – 8 годин. Якщо нема відповідності вимогам, IKEA каже: ти не можеш бути нашим партнером. Ви собі уявляєте, що відбувається у деревообробній галузі Львівщини? Є галузі, які можна назвати зразковими, але, на жаль, більшість з них із іноземними інвестиціями", - сказав Матис.