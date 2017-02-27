RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2652265326542655

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 344
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:57

  Вкладчик1234 написав:«Мир сошел с ума из-за «бесплатных» денег»: миллиардер Рей Далио — об угрозе мировой экономике
https://ain.ua/2019/11/07/mir-soshel-s-uma-iz-za-besplatnyx-deneg-milliarder-rej-dalio-ob-ugroze-mirovoj-ekonomike/


Защищайтесь как можете от грядущей инфляции. 8)

Ближайшие 50 лет будут похожи на предыдущие, поэтому к 2069 году индекс Dow Jones вырастет до отметки 650 000, сообщил инвестор-миллиардер Рон Бэрон, выступая на инвестиционной конференции в Нью-Йорке. Господин Бэрон известен своей стратегией «купил и держи».
50 лет назад все, что вам надо было делать — это верить, что США продолжат существование и инвестировать», - отметил эксперт. - «Если бы вы купили акции тогда, то сейчас получили бы 25-кратную прибыль. Я вижу на рынке очевидный страх, но это не должно отвращать людей от инвестирования».
По прогнозу господина Бэрона, в ближайшие 50 лет рынок акций США будет ежегодно расти на 6.5%, поэтому инвесторам следует забыть о временных колебаниях и сфокусироваться на долгосрочной стратегии.
В 1969 году ВВП США составлял всего $850 млрд, тогда как сейчас он превышает $21 трлн. Если в ближайшие десятилетия текущий тренд сохранится, то к 2069 году размер экономики США вырастет до $500 трлн, подсчитал инвестор.

http://www.profinance.ru/news/2019/11/0 ... 0-let.html
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7438
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3687 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:59

Да пофик на Икеа, главное проводить блльше форумов, презентаций, панельных дискуссий. Важно приглашать именитых дядек, платить им по 50 штук баксов за визит. Главное результат заменить имммитатией бурной деятельности.
У нас своих инвесторов хватает, вот Коломойский уже взял в управление Центрэнерго, результат потрясающий. Убыток за 3 квартала 1,5 млрд грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35980
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3489 раз.
Подякували: 7768 раз.
 
Профіль
35
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:12

  zzzzzz написав:Да пофик на Икеа, главное проводить блльше форумов, презентаций, панельных дискуссий.


Еще важно дать ЛИЧНЫЕ гарантии.

Владимир Зеленский на форуме YES пригласил иностранный бизнес инвестировать в ряд проектов в Украине под его личные гарантии.

Ты что мне не доверяешь ?/c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13416
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5525 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:14

Результаты интервенций за неделю +

На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн.
Из них:
- 30 методом выбора лучшей цены (тайно)
- 342 методом интервенции по единому курсу (явно)

Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня.
Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.

  холява написав:Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все

Рискну, не читая, изложить краткое содержание: "Мы были хорошими, а эти делают все не правильно" :lol:
Стоны бывших чиновников всегда одинаковы.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4353
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1744 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:31

  kostyansasha написав:Народ вы тут про ковры пишите, вы цену его в магазине видели такого же натурального? просто постелить на пол в новой квартирке очень даже отличный вариант, и у меня в селе уже ковров нет, все на полу(и по интерьеру отлично)
так что, как вариант сбережения ковер свою роль сыграл.


По теме ковров докладываю следующее.
Восточные ковры возраста 300-800 лет стоят сейчас большие деньги. Почти как породистый верблюд в Саудовской Аравии. Почти как Бентли у вас. Т.е. возраст для хорошего ковра - это испытание временем и рост стоимости.
С чего начинать? Где и что брать? :roll:
Элементарно. 3 часа лета и вы в Баку. Идите прямо в Старый город по торговым лавкам. Если бюджет ограничен, начинайте с новых ручной работы. От $300 и до нескольких тыщ. Одни из лучших в мире. Тонюсенькие как покрывало. Шерсть или шёлк. Красота. На века, а может на тысячелетие. Посетите Музей ковров. Можете прямо там и затариться.
ЗЫ
Мало кто знает, что бренд "Персидские ковры" немного неправильный. Лучшие воры в Персии делали азербайджанцы из Южного Азербайджана, входящего в состав Ирана, со столицей в Тебризе, т.е. тебризская школа. Так что лучшие "Персидские ковры" это азербайджанские ковры, вполне доступные нам. В Азербайджане несколько ковровых школ. Постарайтесь охватить все. Свою коллекцию азербайджанских ковров можно дополнить настоящими персидскими и турецкими.
ЗЫ-2. Азеры даже мне предлагали инвестировать в ковровое дело. Тётки в сёлах без работы, на многих работах им работать запрещено, а ткать ковры - почётно. Станков полно. Нанимаешь тёток по $200-$300 в месяц, покупаешь сырьё и они пашут от зари до зари. Их мужьям можно купить отару овец и они будут гонять по горам. Поголовье увеличивается за год в 2-3 раза.
Если б я только жил там где-то рядом! :roll:
Вот когда пойду на пенсию, займусь. Один месяц весной буду жить в своей отаре в горах ... Шашлыки, овечье масло, брынза, их вкуснейшая шелковичная самогонка 80*и чифир из азерского чая … А потом спускаешься с гор к морю, к осетрам и чёрной искре ... А уже потом в своё поместье в Украину, сажать картошку ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7438
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3687 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:34

  freeze написав:
Владимир Зеленский на форуме YES пригласил иностранный бизнес инвестировать в ряд проектов в Украине под его личные гарантии.

Ты что мне не доверяешь ?/c/




:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7438
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3687 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:55

  freeze написав:... непонятно откуда будут расти ноги обещанного большого скачка в 40 процентов в ближайшие годы.

На Ваш вопрос ответил сегодня на КМЕФ министр Милованов:
"Мы поставили цель на ближайшие 5 лет рост на 40%, за 2020 год ожидаем рост на 3,7%. В приоритетах: №1- земельная реформа, №2-приватизация, №3-продвижение экспорта (export promotion), №4- competition policy, №5-labor market reform".
Он говорил на английском, поэтому частично оставляю без перевода "для кращого розуміння". От себя добавлю - слова "промышленность" и "цифровизация" не прозвучали. На вопрос: "Будет ли принята Стратегия цифрового развития экономики?" был дан ответ - "Мы не хотим заказывать разработку такой Стратеии, это должно появиться у нас в душЕ".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 07.08.09
Подякував: 297 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2652265326542655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: САНЯ, Werewolf, Zebra і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1614, 1615, 1616
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16158 1949569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 18:03
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6737 1470659
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 11:04
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 35048
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.