Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:31

kostyansasha написав: Народ вы тут про ковры пишите, вы цену его в магазине видели такого же натурального? просто постелить на пол в новой квартирке очень даже отличный вариант, и у меня в селе уже ковров нет, все на полу(и по интерьеру отлично)

так что, как вариант сбережения ковер свою роль сыграл. Народ вы тут про ковры пишите, вы цену его в магазине видели такого же натурального? просто постелить на пол в новой квартирке очень даже отличный вариант, и у меня в селе уже ковров нет, все на полу(и по интерьеру отлично)так что, как вариант сбережения ковер свою роль сыграл.

По теме ковров докладываю следующее.Восточные ковры возраста 300-800 лет стоят сейчас большие деньги. Почти как породистый верблюд в Саудовской Аравии. Почти как Бентли у вас. Т.е. возраст для хорошего ковра - это испытание временем и рост стоимости.С чего начинать? Где и что брать?Элементарно. 3 часа лета и вы в Баку. Идите прямо в Старый город по торговым лавкам. Если бюджет ограничен, начинайте с новых ручной работы. От $300 и до нескольких тыщ. Одни из лучших в мире. Тонюсенькие как покрывало. Шерсть или шёлк. Красота. На века, а может на тысячелетие. Посетите Музей ковров. Можете прямо там и затариться.ЗЫМало кто знает, что бренд "Персидские ковры" немного неправильный. Лучшие воры в Персии делали азербайджанцы из Южного Азербайджана, входящего в состав Ирана, со столицей в Тебризе, т.е. тебризская школа. Так что лучшие "Персидские ковры" это азербайджанские ковры, вполне доступные нам. В Азербайджане несколько ковровых школ. Постарайтесь охватить все. Свою коллекцию азербайджанских ковров можно дополнить настоящими персидскими и турецкими.ЗЫ-2. Азеры даже мне предлагали инвестировать в ковровое дело. Тётки в сёлах без работы, на многих работах им работать запрещено, а ткать ковры - почётно. Станков полно. Нанимаешь тёток по $200-$300 в месяц, покупаешь сырьё и они пашут от зари до зари. Их мужьям можно купить отару овец и они будут гонять по горам. Поголовье увеличивается за год в 2-3 раза.Если б я только жил там где-то рядом!Вот когда пойду на пенсию, займусь. Один месяц весной буду жить в своей отаре в горах ... Шашлыки, овечье масло, брынза, их вкуснейшая шелковичная самогонка 80*и чифир из азерского чая … А потом спускаешься с гор к морю, к осетрам и чёрной искре ... А уже потом в своё поместье в Украину, сажать картошку ...