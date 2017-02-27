Ближайшие 50 лет будут похожи на предыдущие, поэтому к 2069 году индекс Dow Jones вырастет до отметки 650 000, сообщил инвестор-миллиардер Рон Бэрон, выступая на инвестиционной конференции в Нью-Йорке. Господин Бэрон известен своей стратегией «купил и держи». 50 лет назад все, что вам надо было делать — это верить, что США продолжат существование и инвестировать», - отметил эксперт. - «Если бы вы купили акции тогда, то сейчас получили бы 25-кратную прибыль. Я вижу на рынке очевидный страх, но это не должно отвращать людей от инвестирования». По прогнозу господина Бэрона, в ближайшие 50 лет рынок акций США будет ежегодно расти на 6.5%, поэтому инвесторам следует забыть о временных колебаниях и сфокусироваться на долгосрочной стратегии. В 1969 году ВВП США составлял всего $850 млрд, тогда как сейчас он превышает $21 трлн. Если в ближайшие десятилетия текущий тренд сохранится, то к 2069 году размер экономики США вырастет до $500 трлн, подсчитал инвестор.
Да пофик на Икеа, главное проводить блльше форумов, презентаций, панельных дискуссий. Важно приглашать именитых дядек, платить им по 50 штук баксов за визит. Главное результат заменить имммитатией бурной деятельности. У нас своих инвесторов хватает, вот Коломойский уже взял в управление Центрэнерго, результат потрясающий. Убыток за 3 квартала 1,5 млрд грн.
На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн. Из них: - 30 методом выбора лучшей цены (тайно) - 342 методом интервенции по единому курсу (явно)
Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня. Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.
холява написав:Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Рискну, не читая, изложить краткое содержание: "Мы были хорошими, а эти делают все не правильно" Стоны бывших чиновников всегда одинаковы.
kostyansasha написав:Народ вы тут про ковры пишите, вы цену его в магазине видели такого же натурального? просто постелить на пол в новой квартирке очень даже отличный вариант, и у меня в селе уже ковров нет, все на полу(и по интерьеру отлично) так что, как вариант сбережения ковер свою роль сыграл.
По теме ковров докладываю следующее. Восточные ковры возраста 300-800 лет стоят сейчас большие деньги. Почти как породистый верблюд в Саудовской Аравии. Почти как Бентли у вас. Т.е. возраст для хорошего ковра - это испытание временем и рост стоимости. С чего начинать? Где и что брать? Элементарно. 3 часа лета и вы в Баку. Идите прямо в Старый город по торговым лавкам. Если бюджет ограничен, начинайте с новых ручной работы. От $300 и до нескольких тыщ. Одни из лучших в мире. Тонюсенькие как покрывало. Шерсть или шёлк. Красота. На века, а может на тысячелетие. Посетите Музей ковров. Можете прямо там и затариться. ЗЫ Мало кто знает, что бренд "Персидские ковры" немного неправильный. Лучшие воры в Персии делали азербайджанцы из Южного Азербайджана, входящего в состав Ирана, со столицей в Тебризе, т.е. тебризская школа. Так что лучшие "Персидские ковры" это азербайджанские ковры, вполне доступные нам. В Азербайджане несколько ковровых школ. Постарайтесь охватить все. Свою коллекцию азербайджанских ковров можно дополнить настоящими персидскими и турецкими. ЗЫ-2. Азеры даже мне предлагали инвестировать в ковровое дело. Тётки в сёлах без работы, на многих работах им работать запрещено, а ткать ковры - почётно. Станков полно. Нанимаешь тёток по $200-$300 в месяц, покупаешь сырьё и они пашут от зари до зари. Их мужьям можно купить отару овец и они будут гонять по горам. Поголовье увеличивается за год в 2-3 раза. Если б я только жил там где-то рядом! Вот когда пойду на пенсию, займусь. Один месяц весной буду жить в своей отаре в горах ... Шашлыки, овечье масло, брынза, их вкуснейшая шелковичная самогонка 80*и чифир из азерского чая … А потом спускаешься с гор к морю, к осетрам и чёрной искре ... А уже потом в своё поместье в Украину, сажать картошку ...
freeze написав:... непонятно откуда будут расти ноги обещанного большого скачка в 40 процентов в ближайшие годы.
На Ваш вопрос ответил сегодня на КМЕФ министр Милованов: "Мы поставили цель на ближайшие 5 лет рост на 40%, за 2020 год ожидаем рост на 3,7%. В приоритетах: №1- земельная реформа, №2-приватизация, №3-продвижение экспорта (export promotion), №4- competition policy, №5-labor market reform". Он говорил на английском, поэтому частично оставляю без перевода "для кращого розуміння". От себя добавлю - слова "промышленность" и "цифровизация" не прозвучали. На вопрос: "Будет ли принята Стратегия цифрового развития экономики?" был дан ответ - "Мы не хотим заказывать разработку такой Стратеии, это должно появиться у нас в душЕ".
Вчера 230 млн.долларов продал Нафтогаз, вот только мне не понятно зачем ? Есть какие-то мысли на этот счет ?
Мне не понятно, откуда появилась информация о продаже именно Нафтогазом? На его месте я бы свои операции не афишировал. Не исключено, что это чьи-то догадки, широко растиражированные в узких кругах. Максимум, что может быть достоверно известно без несанкционированных утечек - активность банков, в которых Нафтогаз обслуживается. Но у них не один клиент. Совершенно не обязательно, что вся сумма пришла из одного источника. Я сегодня уже высказывал предположение, что часть этой валюты могла продаваться для расчетов за облигации, купленные во вторник в кредит. Нынешние возможности и ситуация на первичном рынке облигаций не располагают к заготовке гривны заранее. Кроме того, позавчера, когда интервенции были тоже внушительными, наблюдалось некоторое снижение спроса относительно привычных величин. Если вчера тенденция продолжилась, это могло стать одной из составляющих. В понедельник посмотрим на объем рынка за четверг.
В условиях такой неопределенности я не рискну рассуждать на тему причин продажи. Разве что могу предложить версию для любителей конспирологических теорий: валюту продавали для выплаты очередной премии руководству