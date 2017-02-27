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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2653265426552656

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 344
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:54

Сибарит
Так НАК получил деньги за размещение евробондов в 500 млн.долларов.

А вот насчет динамики роста портфеля нерезов в ОВГЗ, так там динамика скромная, за неделю 2 млрд.грн. Это несчастных 80 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:02

zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:06

  Сибарит написав:zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.

Конечно не следует.
Но, цифри очень странные.
Вчера покупка валюты была максимальной за год, не считая 5 июля тогда купили 231 млн.долларов.
За неделю НБУ купил 372 млн.долларов.
Нерезы за 1-8 ноября купили гривневых ОВГЗ всего на 2,2 млрд.грн. ( 85 млн)
Живите своим умом!
zzzzzz
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