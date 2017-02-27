Сибарит
Так НАК получил деньги за размещение евробондов в 500 млн.долларов.
А вот насчет динамики роста портфеля нерезов в ОВГЗ, так там динамика скромная, за неделю 2 млрд.грн. Это несчастных 80 млн.долларов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:54
Сибарит
Так НАК получил деньги за размещение евробондов в 500 млн.долларов.
А вот насчет динамики роста портфеля нерезов в ОВГЗ, так там динамика скромная, за неделю 2 млрд.грн. Это несчастных 80 млн.долларов.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:02
zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:06
Конечно не следует.
Но, цифри очень странные.
Вчера покупка валюты была максимальной за год, не считая 5 июля тогда купили 231 млн.долларов.
За неделю НБУ купил 372 млн.долларов.
Нерезы за 1-8 ноября купили гривневых ОВГЗ всего на 2,2 млрд.грн. ( 85 млн)
Живите своим умом!
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