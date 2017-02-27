Сибарит
Так НАК получил деньги за размещение евробондов в 500 млн.долларов.
А вот насчет динамики роста портфеля нерезов в ОВГЗ, так там динамика скромная, за неделю 2 млрд.грн. Это несчастных 80 млн.долларов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:54
Сибарит
Так НАК получил деньги за размещение евробондов в 500 млн.долларов.
А вот насчет динамики роста портфеля нерезов в ОВГЗ, так там динамика скромная, за неделю 2 млрд.грн. Это несчастных 80 млн.долларов.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:02
zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:06
Конечно не следует.
Но, цифри очень странные.
Вчера покупка валюты была максимальной за год, не считая 5 июля тогда купили 231 млн.долларов.
За неделю НБУ купил 372 млн.долларов.
Нерезы за 1-8 ноября купили гривневых ОВГЗ всего на 2,2 млрд.грн. ( 85 млн)
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:38
zzzzzz
Цифры не странные, а просто большие
Это не повод строить выводы, ограничиваясь рассмотрением только двух возможных факторов.
Я бы мог только на основании информации из прессы за последние недели набросать с десяток возможных крупных источников валюты. Делать я этого не буду только потому, что даже аккуратно высказанные предположения имеют свойство трансформироваться в ложную информацию. К тому же вариантов, о которых я не знаю, значительно больше.
Заметьте, я не отрицаю возможность продажи крупных сумм Нафтогазом, а только отказываюсь признавать это предположение фактом. Мне проще признать собственную неосведомленность, чем рисковать увеличением количества собственных заблуждений.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:06
так эту "премиальную" гривну все равно нужно будет конвертировать в зелень, для последующей отправки маме в штаты.
мамы нафтогазовцев нынче умные - только твердая валюта, только олдскул.
наверное планируют заработать пару дополнительных пучков зелени за счет откупа дешевле.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда то году этак в 2015-2016 когда был значительный перекос в зарплатах в Украине и соседних странах, я кричал, что гривна недооценеа и начнется движ, и значительный перекос будет нивелирован. Сейчас же, я вижу ситуацию как "перепроизводство" - назарабатывали за рубежем валюты и едут ее сюда тратить. Как только потратят, обязательно начнется новый цикл дефицита валюты.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:18
ну прямая линия с президентом , которому можно пожаловаться на проблему и надеяться на ее решение - многого стоит . согласитесь если бы Вам лично президент давал какие-то гарантии ? был бы приятно ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:59
Якщо іпотека буде в таких відсотках, то ціни на нерухомість виростуть на 15-20%... А якщо іпотека буде 2-3%, то ціни виростуть мінімум вдвоє! За приклад може слугувати ціна в Європі, де іпотека низька, але ціни дуже високі!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:28
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 лис, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:30
у нас 10ти летние бмв очень даже в цене, в 3 раза дороже чем в Польше. Мы умеем ценить вещи проверенные временем.
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