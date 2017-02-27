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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2654265526562657>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 344
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:54

Сибарит
Так НАК получил деньги за размещение евробондов в 500 млн.долларов.

А вот насчет динамики роста портфеля нерезов в ОВГЗ, так там динамика скромная, за неделю 2 млрд.грн. Это несчастных 80 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:02

zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:06

  Сибарит написав:zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.

Конечно не следует.
Но, цифри очень странные.
Вчера покупка валюты была максимальной за год, не считая 5 июля тогда купили 231 млн.долларов.
За неделю НБУ купил 372 млн.долларов.
Нерезы за 1-8 ноября купили гривневых ОВГЗ всего на 2,2 млрд.грн. ( 85 млн)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:38

zzzzzz
Цифры не странные, а просто большие :)

Это не повод строить выводы, ограничиваясь рассмотрением только двух возможных факторов.
Я бы мог только на основании информации из прессы за последние недели набросать с десяток возможных крупных источников валюты. Делать я этого не буду только потому, что даже аккуратно высказанные предположения имеют свойство трансформироваться в ложную информацию. К тому же вариантов, о которых я не знаю, значительно больше.

Заметьте, я не отрицаю возможность продажи крупных сумм Нафтогазом, а только отказываюсь признавать это предположение фактом. Мне проще признать собственную неосведомленность, чем рисковать увеличением количества собственных заблуждений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:06

  Сибарит написав:
В условиях такой неопределенности я не рискну рассуждать на тему причин продажи.
Разве что могу предложить версию для любителей конспирологических теорий: валюту продавали для выплаты очередной премии руководству :lol:


так эту "премиальную" гривну все равно нужно будет конвертировать в зелень, для последующей отправки маме в штаты. :D
мамы нафтогазовцев нынче умные - только твердая валюта, только олдскул.
наверное планируют заработать пару дополнительных пучков зелени за счет откупа дешевле. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда то году этак в 2015-2016 когда был значительный перекос в зарплатах в Украине и соседних странах, я кричал, что гривна недооценеа и начнется движ, и значительный перекос будет нивелирован. Сейчас же, я вижу ситуацию как "перепроизводство" - назарабатывали за рубежем валюты и едут ее сюда тратить. Как только потратят, обязательно начнется новый цикл дефицита валюты.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:18

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да пофик на Икеа, главное проводить блльше форумов, презентаций, панельных дискуссий.


Еще важно дать ЛИЧНЫЕ гарантии.

Владимир Зеленский на форуме YES пригласил иностранный бизнес инвестировать в ряд проектов в Украине под его личные гарантии.

Ты что мне не доверяешь ?/c/
ну прямая линия с президентом , которому можно пожаловаться на проблему и надеяться на ее решение - многого стоит . согласитесь если бы Вам лично президент давал какие-то гарантии ? был бы приятно ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:59

  yama написав:
  Libo написав:Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
:lol: :lol: :lol:

ждем , надеемся, верим ! очень бы хотелось такую ставку ( и ипотеку по 10-12% годовых в гривне само собой)

Якщо іпотека буде в таких відсотках, то ціни на нерухомість виростуть на 15-20%... А якщо іпотека буде 2-3%, то ціни виростуть мінімум вдвоє! За приклад може слугувати ціна в Європі, де іпотека низька, але ціни дуже високі!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:28

Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 лис, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:30

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась).
Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить.

а сейчас выпендриваются айфонами и прочими шнягами. что они будут стоить уже через 10 лет? а вы вспоминаете вещи 30-50 летней давности.
проще нужно воспринимать жизнь :mrgreen:

у нас 10ти летние бмв очень даже в цене, в 3 раза дороже чем в Польше. Мы умеем ценить вещи проверенные временем.
vitaliian
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