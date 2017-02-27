Alex2007 написав:Нужно не мучать всем мозги, а сделать простые налоги для ВСЕХ - 5 - 10%
тобто, Коля - заробляє за місяць 20 000грн(не враховуючи оренду і т. д.) - а Тарас - 50 000грн!!!
- ГОЛОВНЕ, що обоє сплачують однаковий ЄП! - і оборот - теж мають однаковий! - і кількість товару - приблизно, теж однакова.... - а от заробляють по-різному! - то чому мають платити однаковий податок???!
це ще не головне! Головне що і у Колі і у Тараса дві руки, дві ноги, одна голова, а заробляють по-різному! А потім ідуть у АТБ (з різним заробітком) а їм продають там усе за одними в тими-ж цінами! .... Атчєго такім создан єтот мір!
А потім купляють авто... Один за 10 тисяч зелених, а інший за 100 тисяч! Податки, хто при цій купівлі скільки заплатив і відрахувань до пенсійного самі порахуєте?! І на всі інші покупки сплачений ПДВ і акцизи у кого будуть більші теж порахуєте?! Може тоді відпаде бажання писати брєд про те, що хтось із них сплатив менше податків!
Libo написав:Доброе утро! Как вам спалось сегодня с новой ставкой? Проснулись в хорошем настроении? И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
ждем , надеемся, верим ! очень бы хотелось такую ставку ( и ипотеку по 10-12% годовых в гривне само собой)
Якщо іпотека буде в таких відсотках, то ціни на нерухомість виростуть на 15-20%... А якщо іпотека буде 2-3%, то ціни виростуть мінімум вдвоє! За приклад може слугувати ціна в Європі, де іпотека низька, але ціни дуже високі!
Было уже такое. В конце 2007 года знакомый продал в Одессе девушку и за эти деньги купил трешку в Дюссельдорфе.
Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн. Из них: - 30 методом выбора лучшей цены (тайно) - 342 методом интервенции по единому курсу (явно)
Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня. Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.
холява написав:Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Рискну, не читая, изложить краткое содержание: "Мы были хорошими, а эти делают все не правильно" Стоны бывших чиновников всегда одинаковы.
Привет . Я ведь его умным тоже не считал никогда (отставной полковник ). Но Вы же больше меня понимаете в банковской деятельности . Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов
...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ? Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?
...всю Украину в рабство продать ? Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ? ..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает