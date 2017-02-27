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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2654265526562657

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 344
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 344
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:31

  asti написав:
  Долярчик написав:
  Alex2007 написав:Нужно не мучать всем мозги, а сделать простые налоги для ВСЕХ - 5 - 10%
тобто, Коля - заробляє за місяць 20 000грн(не враховуючи оренду і т. д.)
- а Тарас - 50 000грн!!!

- ГОЛОВНЕ, що обоє сплачують однаковий ЄП! - і оборот - теж мають однаковий! - і кількість товару - приблизно, теж однакова.... - а от заробляють по-різному!
- то чому мають платити однаковий податок???!
це ще не головне!
Головне що і у Колі і у Тараса дві руки, дві ноги, одна голова, а заробляють по-різному! А потім ідуть у АТБ (з різним заробітком) а їм продають там усе за одними в тими-ж цінами!
.... Атчєго такім создан єтот мір! :) :)

А потім купляють авто... Один за 10 тисяч зелених, а інший за 100 тисяч! Податки, хто при цій купівлі скільки заплатив і відрахувань до пенсійного самі порахуєте?! І на всі інші покупки сплачений ПДВ і акцизи у кого будуть більші теж порахуєте?! Може тоді відпаде бажання писати брєд про те, що хтось із них сплатив менше податків!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:32

  Qwerty написав:
  yama написав:
  Libo написав:Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
:lol: :lol: :lol:

ждем , надеемся, верим ! очень бы хотелось такую ставку ( и ипотеку по 10-12% годовых в гривне само собой)

Якщо іпотека буде в таких відсотках, то ціни на нерухомість виростуть на 15-20%... А якщо іпотека буде 2-3%, то ціни виростуть мінімум вдвоє! За приклад може слугувати ціна в Європі, де іпотека низька, але ціни дуже високі!

Было уже такое. В конце 2007 года знакомый продал в Одессе девушку и за эти деньги купил трешку в Дюссельдорфе. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:37

  Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн.
Из них:
- 30 методом выбора лучшей цены (тайно)
- 342 методом интервенции по единому курсу (явно)

Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня.
Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.

  холява написав:Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все

Рискну, не читая, изложить краткое содержание: "Мы были хорошими, а эти делают все не правильно" :lol:
Стоны бывших чиновников всегда одинаковы.



Привет .
Я ведь его умным тоже не считал никогда (отставной полковник ).
Но Вы же больше меня понимаете в банковской деятельности .
Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов

...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ?
Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?

...всю Украину в рабство продать ?
Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ?
..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает
холява
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