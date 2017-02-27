Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн. Из них: - 30 методом выбора лучшей цены (тайно) - 342 методом интервенции по единому курсу (явно)
Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня. Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.
холява написав:Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Рискну, не читая, изложить краткое содержание: "Мы были хорошими, а эти делают все не правильно" Стоны бывших чиновников всегда одинаковы.
Привет . Я ведь его умным тоже не считал никогда (отставной полковник ). Но Вы же больше меня понимаете в банковской деятельности . Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов
...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ? Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?
...всю Украину в рабство продать ? Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ? ..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает
Alex2007 написав: Нужно не мучать всем мозги, а сделать простые налоги для ВСЕХ - 5 - 10%. Для всех, на все виды предпринимательства: мелкого, среднего, крупного. https://510.ua/about/program/ И свести налоговый кодекс к размеру маленькой книжечки; а не целого талмуда. Не будет сложностей администрирования, не будет желания строить всякие схемы, и т.д.
Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов. Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе
Alex2007 написав: Нужно не мучать всем мозги, а сделать простые налоги для ВСЕХ - 5 - 10%. Для всех, на все виды предпринимательства: мелкого, среднего, крупного. https://510.ua/about/program/ И свести налоговый кодекс к размеру маленькой книжечки; а не целого талмуда. Не будет сложностей администрирования, не будет желания строить всякие схемы, и т.д.
Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов. Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе
А в США в усіх штатах діє один кодекс?!
Кодекс Федерального налога на доходы действует во всех штатах. Помимо федерального налога на доходы, на уровне каждого штата есть свои кодексы по: - налог штата на доходы - налог штата с продаж - налог штата с разных видов собственности - прочие налоги
холява написав:Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов
Ставки уже давно постепенно снижаются, уже можно говорить не только о том, что последние привлечения дешевле, а и о том, что в среднем привлечение дешевле. Просто информационное пространство заполнено пиковыми цифрами.
холява написав:Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?
Все значительно проще, чем кажется - их не нужно отдавать. Отдаются мелкие бытовые кредиты. Все, что крупнее ипотеки, во всем мире перефинансируется. Ипотека часто тоже. Можно уменьшать задолженность, если получится, но умеренно. Сейчас идет процесс перефинансирования валютных кредитов гривневыми. Их обслуживать проще, поскольку эмиссия в наших руках. Кстати, говоря о замещаемых валютных кредитах вспоминают исключительно о самых дешевых МВФовских, но кредитовались еще и с рынка под значительно более высокие проценты. Т.о. разница в ставках сильно преувеличена.
Я далек от утверждения, что у нас все хорошо. Мы достаточно бедная страна. Без надежды на волшебника в голубом вертолете, которого многие ждут. Закредитованность у нас действительно очень высокая по отношению к ВВП. Надо бы подсократить. Но сокращать ее нужно за счет роста ВВП, а не абсолютные значения. Если мы начнем отдавать долги, не останется средств на развитие, а это усугубит бедность. При всем этом, особой катастрофы я не вижу, мы не самые бедные. Просто нашей склонностью быть всегда недовольными постоянно пользуются, нагнетая панические настроения. Подтасовка с процентными ставками - отличный тому пример. Кто-то это делает, преследуя какие-то свои интересы, кто-то просто пишет то, что найдет отклик. Потом люди, совершенно ни к чему не причастные, в панике это разносят дальше. Это все наростает как снежный ком. Не мне Вам рассказывать, как работает человеческая психология
greenozon написав:будуть натомість пластикові довговічні, не треба переробляти і тд і тп
Вы безнадежно отстали от жизни Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом. Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу
Можу провести з цього приводу невеликий лік без. По перше вихідні, по друге може менше дурниць будуть писати наші журналісти широкого профілю і читачі трохи ліпше зрозуміють нюанси проблеми. В світі справді суттєво збільшилися залишки паперу-картону через суттєве зменшення друкованих ЗМІ та книг (перейшли в інтернет, на електронні носії, значно впав відсоток читаючих хомо сапієнс і збільшилася кількість хомо еректус). Паперове лоббі напряглось. Беззаперечно, величезної шкоди екології завдають одноразові поліетиленові-поліпропіленові кульки, в які кладуть все від одного лимону до вже запакованого молока, рибних пресерв, пари зошитів і тд; великі кульки; коктейльні трубочки; вушні палички; одноразовий посуд. Цього всього використовується млрд. штук в день і все йде в сміття без натяку і жодної можливості переробки. Це все і є заборонене в ЄС та багатьох інших цивілізованих країнах (десь вже, десь з наступного року). З усім іншим ситуація інакша. Все що стосується промислового пакування без кінцевого споживача в супермаркеті чи іншій торговій точці – використовувати можна любу упаковку з любого полімеру без обмежень. Коли мова йде про одноразове пакування продуктів харчування, то обмежується використання полістиролів у всіх модифікаціях, а прості полімери, які легко і безпроблемно переробляються (мова про ПЕТ та ПП) не лімітуються. Обмеження відбувається через накладання суттєвих додаткових податків при використанні ПС. І це дуже добре, адже навіть міжнародні серйозні виробники дозволяли собі фасувати молочні продукти чи шоколадні вироби в полістирольний стаканчик чи корекс (хоч це категорично заборонено і вони у своїх франціях-швейцаріях-австріях ніколи цього не зроблять), а серйозні міжнародні мережі супермаркетів тут могли поставити (та й зараз ще багато хто так робить) жировмісний салат чи мясний продукт (курку чи якусь відбивну) в полістирольну коробочку, а ще гірше – навіть в мікрохвильовці розігріти і нагодувати клієнта відбірною порцією змігрованих полімерів, хоч у себе б за таке сіли і там все таке йде тільки в поліпропіленове пакування (до речі, слідкуйте уважно, що ви самі в МХП кладете для розігріву). Зараз це вже і у нас відходить помаленьку. Але важче ніж в тому ж ЄС, бо там найближчим часом полістиролів зовсім не буде. А у нас таки залишають, бо дешево, та ще й товщину постійно зменшують, вже й в руки не візьмеш, щоб дешевше було і пофіг той клієнт. Немає поки альтернативи полімерному пакуванню рідиновмісних, жировмісних, мясних, молочних продуктів, тим більше, якщо потрібно збільшити термін «життя» шляхом вакуумування чи специфічного газового середовища і за кордоном і у нас всі це розуміють. За кордоном зараз іде процес зменшення товщини пакування, шляхом комбінування з тим самим картоном, але завдання, щоб різні матеріали легко роз’єднувалися і підлягали подальшій переробці. Адже «паперовий» одноразовий стаканчик для напитків, насправді, абсолютно не паперовий. З напоєм контактує тонкий шар полімеру, як правило поліетилен, що забезпечує міграцію полімерів в гарячий чи алкогольний напій, роблячи його отрутою, крім того, в подальшому цей стаканчик не переробляється ні як картон ні як полімер, бо розєднати їх не можливо. Тому, в ЄС ці «паперові» склянки будуть оподатковуватися як полістирол, у нас же за ними бачать майбутнє, як би сумно це не звучало. Більше того, тут ті самі данони-нестлє енд ко використовують на полімерній склянці чи банці картонну етикетку, яку не відокремиш, чи термообсаджують їх іншим полімером, часто й забороненим всюди, крім Росії, ПВХ. Чим роблять це пакування абсолютно не перероблюваним, одночасно декларуючи свою «цивілізованість і екологоорієнтованість» і всяке інше бла-бал-бла. Вторинна переробка сировини - це повторна «переплавка» в гранулу чи плівку, а оскільки не тільки молекулярні будови різних полімерів різні а й температури плавлення, то в гранулятори чи екструдери різні полімери не підуть. Тому не все так просто, і можна буде сказати, що щось міняється, коли хоча б біля кожного смітника зявиться сітка для пет пляшок і їх стануть переробляти всі. Бо зараз в Україну завозяться тисячі тон пляшки з усього світу і вона тут переробляється і потім повертається назад у вигляді гранули для виробників ниток-тканин. Ну і коли ми говоримо про шкоду від полімерного пакування, то треба розуміти, що практично вже не існує одягу з натуральних тканин. А щороку в світі викидається полімерного одягу мільйони тон. І він так само забруднює навколишнє середовище. І про це взагалі ніхто не говорить...
Цікавезний допис.
А щодо підкресленого – чому неможливо!?
Я бачив вражаючий результат не надто тривалого (до 10 років?) впливу часу і природніх перепадів температур на прямокутний пакунок (картон+плівка) з-під кефіру (чи молока). Причому – від опадів воно було закрите. Картон перетворився на порох і обсипався! А от плівка була ціла.
Хіба це не легке роз'єднання?
Дати десь полежати. Під дощами? Потім ще сполокати у воді (для поливу полів?), а помиту плівку – на переробку.
Чим не вирішення проблеми сміття і забезпечення омріяного "сталого розвитку"? Ще й додаткова гарантія збереження купівельної здатності заощаджень. Принаймні – у пристойних валютах. За останні 5-6 років – я у плюсі навіть після вирахування інфляції (і мова лише про зростання первинної суми – без додаткових заощаджень). А якби банки не сипались – то було би ще краще. Але ж, у тривалій перспективі, в суспільсті надспоживання, невирішена сміттєва проблема може зруйнувати всю цю ледь сформовану стабільність...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Starikan написав:Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов. Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе
Мы мучительно пытались интегрироваться в Европу, а внезапно и стремительно интегрировались в США. Элита слилась. Уже почти один народ, одна судьба, одна семья и одни тревоги. И интересно получается! Когда в Киеве еще только легкий насморк, то в Вашингтоне уже начинают сильно кашлять и чихать.
Сибарит написав: Мы достаточно бедная страна. Без надежды на волшебника в голубом вертолете, которого многие ждут. Закредитованность у нас действительно очень высокая по отношению к ВВП. Надо бы подсократить. Но сокращать ее нужно за счет роста ВВП, а не абсолютные значения. Если мы начнем отдавать долги, не останется средств на развитие, а это усугубит бедность. При всем этом, особой катастрофы я не вижу, мы не самые бедные. Просто нашей склонностью быть всегда недовольными постоянно пользуются, нагнетая панические настроения. Подтасовка с процентными ставками - отличный тому пример. Кто-то это делает, преследуя какие-то свои интересы, кто-то просто пишет то, что найдет отклик. Потом люди, совершенно ни к чему не причастные, в панике это разносят дальше. Это все наростает как снежный ком. Не мне Вам рассказывать, как работает человеческая психология
Все нынешние тигры были когда-то еще беднее нас. Но решили вопрос экономического развития и долгов. За счет ПИИ и технологического прорыва. Всё оказалось очень просто. А что касается панических настроений, то просто не надо слушать вату. Надо как в танке. Что главное в танке? А главное в танке - это не бздеть!