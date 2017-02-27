Starikan написав:Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов. Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе
Мы мучительно пытались интегрироваться в Европу, а внезапно и стремительно интегрировались в США. Элита слилась. Уже почти один народ, одна судьба, одна семья и одни тревоги. И интересно получается! Когда в Киеве еще только легкий насморк, то в Вашингтоне уже начинают сильно кашлять и чихать.
Zebra написав:... назарабатывали за рубежем валюты и едут ее сюда тратить. Как только потратят, обязательно начнется новый цикл дефицита валюты.
Я думаю что поток валюты от "заробітчан" прекратиться еще очень не скоро. Почему ? потому-что получить право на постоянное проживание в Евросоюзе - очень сложная и длительная процедура и труднодоступна простым чернорабочим.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
если найдете тему о продуктах можете туда перенсти Серферу и симпатикам на заметку
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа