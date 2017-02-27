Starikan написав:Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов. Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе
Мы мучительно пытались интегрироваться в Европу, а внезапно и стремительно интегрировались в США. Элита слилась. Уже почти один народ, одна судьба, одна семья и одни тревоги. И интересно получается! Когда в Киеве еще только легкий насморк, то в Вашингтоне уже начинают сильно кашлять и чихать.
Zebra написав:... назарабатывали за рубежем валюты и едут ее сюда тратить. Как только потратят, обязательно начнется новый цикл дефицита валюты.
Я думаю что поток валюты от "заробітчан" прекратиться еще очень не скоро. Почему ? потому-что получить право на постоянное проживание в Евросоюзе - очень сложная и длительная процедура и труднодоступна простым чернорабочим.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
если найдете тему о продуктах можете туда перенсти Серферу и симпатикам на заметку
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн. Из них: - 30 методом выбора лучшей цены (тайно) - 342 методом интервенции по единому курсу (явно)
Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня. Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.
холява написав:Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов
...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ? Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?
...всю Украину в рабство продать ? Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ? ..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает
Представьте страну, которая ну не сколечки не интегрирована в международные экономические, финансовые, индустриальные конгломераты. И вдруг резко нерезы бросились вливать в её долговые обязательства свои кровные доляры. В страну, в которая разрывается на части вражденным путинским режимом и его пособниками внутри Украины. На минуточку, у нас идёт война с сепаратистами. Кто в здравом уме будет покупать ОВГЗ (да ещё и гривневые!) в этой ситуации? Я не нагнетаю ситуацию. Экономика Украины в руинах. Миру Украина нужна только как экспортёр дешёвой рабочей силы и фуражного зерна. А ну ещё и мёда. Поэтому меня ситуация с чудовищным укреплением гривны удивляет, повторюсь в сотый раз. Мало того, кто весь в баксе, стал беднее на 13%. Но ведь укрепление гривны ни насколечко не снизило цены на пром и пром товары. Чувство нереальности происходящего с невиданным укреплением гривной не покидает меня ни днём ни ночью. Эта маниакальная вакханалия с ОВГЗ аналогична безумию с биткоином, когда даже школьники стали покупать видеоркарты чтоб майнить биток. Доколе, я вас спрашиваю, безумцы уверовавашие в ОВГЗ, продлится ваш кайф? И ещё один момент: нерезы не хотят покупать доларовые обязательства. Подавай им гривневые, спокусившись на высокие проценты. Их ждёт облом. На один день курс "сделают" 1$ к 100 грн и отдадут долги нерезам по этому курсу. Это трэш. Ниже смотрите, как выросли проценты по ОВДП. Минфин во все тяжкие пустился. Нет слов.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лис, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов. Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе
А в США в усіх штатах діє один кодекс?!
Кодекс Федерального налога на доходы действует во всех штатах. Помимо федерального налога на доходы, на уровне каждого штата есть свои кодексы по: - налог штата на доходы - налог штата с продаж - налог штата с разных видов собственности - прочие налоги
Кодекси континентальної Європи та "Code" в США - це не ідентичні речі. Останні - набори окремих законів, зібрані до купи в хронологічному порядку, як правило. Англо-саксонська система права = безлад. Не так давно в Штатах трохи систематизували кримінальне право.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell