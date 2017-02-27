Додано: Суб 09 лис, 2019 09:32

холява написав: Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов



...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ?

Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?



...всю Украину в рабство продать ?

Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ?

..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ?Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?...всю Украину в рабство продать ?Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ?..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает

Представьте страну, которая ну не сколечки не интегрирована в международные экономические, финансовые, индустриальные конгломераты.И вдруг резко нерезы бросились вливать в её долговые обязательства свои кровные доляры. В страну, в которая разрывается на части вражденным путинским режимом и его пособниками внутри Украины. На минуточку, у нас идёт война с сепаратистами.Кто в здравом уме будет покупать ОВГЗ (да ещё и гривневые!) в этой ситуации?Я не нагнетаю ситуацию. Экономика Украины в руинах. Миру Украина нужна только как экспортёр дешёвой рабочей силы и фуражного зерна. А ну ещё и мёда.Поэтому меня ситуация с чудовищным укреплением гривны удивляет, повторюсь в сотый раз. Мало того, кто весь в баксе, стал беднее на 13%. Но ведь укрепление гривны ни насколечко не снизило цены на пром и пром товары.Чувство нереальности происходящего с невиданным укреплением гривной не покидает меня ни днём ни ночью.Эта маниакальная вакханалия с ОВГЗ аналогична безумию с биткоином, когда даже школьники стали покупать видеоркарты чтоб майнить биток.Доколе, я вас спрашиваю, безумцы уверовавашие в ОВГЗ, продлится ваш кайф?И ещё один момент: нерезы не хотят покупать доларовые обязательства. Подавай им гривневые, спокусившись на высокие проценты. Их ждёт облом. На один день курс "сделают" 1$ к 100 грн и отдадут долги нерезам по этому курсу.Это трэш. Ниже смотрите, как выросли проценты по ОВДП.Минфин во все тяжкие пустился. Нет слов.