qwasqwas20 написав: Qwerty написав: Starikan написав: Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов.

Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов.Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе

А в США в усіх штатах діє один кодекс?! А в США в усіх штатах діє один кодекс?!



Кодекс Федерального налога на доходы действует во всех штатах.

Помимо федерального налога на доходы, на уровне каждого штата есть свои кодексы по:

- налог штата на доходы

- налог штата с продаж

- налог штата с разных видов собственности

Кодекси континентальної Європи та "Code" в США - це не ідентичні речі. Останні - набори окремих законів, зібрані до купи в хронологічному порядку, як правило. Англо-саксонська система права = безлад. Не так давно в Штатах трохи систематизували кримінальне право. Кодекси континентальної Європи та "Code" в США - це не ідентичні речі. Останні - набори окремих законів, зібрані до купи в хронологічному порядку, як правило. Англо-саксонська система права = безлад. Не так давно в Штатах трохи систематизували кримінальне право.

