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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2656265726582659>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 04:07

будем взлетать?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 05:50

  Libo написав:
  Starikan написав:Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов.
Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе 8)


Мы мучительно пытались интегрироваться в Европу, а внезапно и стремительно интегрировались в США. Элита слилась. Уже почти один народ, одна судьба, одна семья и одни тревоги.
И интересно получается! Когда в Киеве еще только легкий насморк, то в Вашингтоне уже начинают сильно кашлять и чихать. :lol:


Trump's Ukraine scandal: Who's who?

https://www.cnn.com/2019/09/28/politics ... index.html


И шо и Майдан и Панду гэть у них тоже будет ? :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 08:39

  Zebra написав:... назарабатывали за рубежем валюты и едут ее сюда тратить. Как только потратят, обязательно начнется новый цикл дефицита валюты.
Я думаю что поток валюты от "заробітчан" прекратиться еще очень не скоро. Почему ? потому-что получить право на постоянное проживание в Евросоюзе - очень сложная и длительная процедура и труднодоступна простым чернорабочим.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

долго искать тему о продуктах питания посему публикую тут , кто не знает польский может взять гугло хром и включить перевод
http://wyborcza.pl/7,155287,25383545,po ... rects=true

https://innpoland.pl/156087,podwojna-ja ... -w-europie

если найдете тему о продуктах можете туда перенсти :)
Серферу и симпатикам на заметку
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:25

  Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил 372 млн. грн.
Из них:
- 30 методом выбора лучшей цены (тайно)
- 342 методом интервенции по единому курсу (явно)

Сумма примерно соответствует приблизительным оценкам за предыдущих три дня.
Получается, что сегодня НБУ не интервенил. Это соответствует характеру торгов, которые выглядели вполне рыночными и сбалансированными.

В пятницу НБУ был, но купил всего 2 млн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:26

  zzzzzz написав:Сибарит

Вчера 230 млн.долларов продал Нафтогаз, вот только мне не понятно зачем ?
Есть какие-то мысли на этот счет ?

Нафтогаз продал намного больше. Просто 230 млн. купил Нацбанк, остальное - разобрали другие.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:29

  Сибарит написав:zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.

"Нафтогаз" точно продавал. Источники не выдам, т.к. люди еще хотят работать на своих местах.
Кстати, если бы не его валюта, до 24,50 могли бы и не дотянуть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:32

  холява написав:Ну ,,не может так быть,ни ....куя не работает и более 100 МИЛЛИАРДОВ долговых обязательств под 17-18 процентов

...ну , ладно я , таблеткин не добитый , но ВЫ , что скажите ?
Что и как нужно делать , чтоб отдать такие деньжища ?

...всю Украину в рабство продать ?
Придумать валюту (предположительно "битхох") и ЗАСТАВИТЬ МИР признать ее ?
..даже у меня , человека слышавшего много фантастического , фантазии не хватает

Представьте страну, которая ну не сколечки не интегрирована в международные экономические, финансовые, индустриальные конгломераты.
И вдруг резко нерезы бросились вливать в её долговые обязательства свои кровные доляры. В страну, в которая разрывается на части вражденным путинским режимом и его пособниками внутри Украины. На минуточку, у нас идёт война с сепаратистами.
Кто в здравом уме будет покупать ОВГЗ (да ещё и гривневые!) в этой ситуации?
Я не нагнетаю ситуацию. Экономика Украины в руинах. Миру Украина нужна только как экспортёр дешёвой рабочей силы и фуражного зерна. А ну ещё и мёда.
Поэтому меня ситуация с чудовищным укреплением гривны удивляет, повторюсь в сотый раз. Мало того, кто весь в баксе, стал беднее на 13%. Но ведь укрепление гривны ни насколечко не снизило цены на пром и пром товары.
Чувство нереальности происходящего с невиданным укреплением гривной не покидает меня ни днём ни ночью.
Эта маниакальная вакханалия с ОВГЗ аналогична безумию с биткоином, когда даже школьники стали покупать видеоркарты чтоб майнить биток.
Доколе, я вас спрашиваю, безумцы уверовавашие в ОВГЗ, продлится ваш кайф?
И ещё один момент: нерезы не хотят покупать доларовые обязательства. Подавай им гривневые, спокусившись на высокие проценты. Их ждёт облом. На один день курс "сделают" 1$ к 100 грн и отдадут долги нерезам по этому курсу.
Это трэш. Ниже смотрите, как выросли проценты по ОВДП.
Минфин во все тяжкие пустился. Нет слов.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лис, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://fru.ua/ua/media-center/blogs/sal ... -ekonomiki
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:17

  qwasqwas20 написав:
  Qwerty написав:
  Starikan написав:Налоговый кодекс США - несколько толстенных талмудов.
Сразу видно прихильника Зе - простые решения, сделаем их все вместе 8)

А в США в усіх штатах діє один кодекс?!


Кодекс Федерального налога на доходы действует во всех штатах.
Помимо федерального налога на доходы, на уровне каждого штата есть свои кодексы по:
- налог штата на доходы
- налог штата с продаж
- налог штата с разных видов собственности
- прочие налоги

Кодекси континентальної Європи та "Code" в США - це не ідентичні речі. Останні - набори окремих законів, зібрані до купи в хронологічному порядку, як правило. Англо-саксонська система права = безлад. Не так давно в Штатах трохи систематизували кримінальне право.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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