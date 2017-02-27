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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2656265726582659

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а можна ваш оф-топ розбавити своїм? :D

¥¥¥¥¥¥за крок до перевороту думок © ч. ¿¿¿¿¿¿¿

dinozavrik написав:
З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ.
=======

... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол?

dinozavrik написав:
З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити
========

...так, на ремонті можу трохи більше заробити, ніж у своєму міні-"бізнесі".... - але ВРАЗИ більше фізичне навантаження, від якого я і пішов/втік у бізнес, де не потрібно надривати/надвтомлювати хребет/руки/ноги....

dinozavrik написав:
можете з тестем братись за ремонти людям
=======

... це я з татом робив/дозавершую ремонт... - бо тесть - водій, і крім, як кермувати - нічого толком/якісно робити НЕ вміє, та й не може, бо здоров'я вже нема....
- та й в мого тата - теж з здоров'ям проблеми, так як це вже старша людина... - він вже людям тільки деякі ремонтні роботи може зробити - і то не масштабні, так як вже немає сили/здоров'я....
- а мені просто допомагав.... - за що я йому дуууууууууже вдячний!

dinozavrik написав:
2-3 місяці спокійно можете робити обєкт
========

... думаю, якщо більше "набити руку" і два "міцних/молодих" майстра.... - то вдвох, двокімнатну квартиру, можна вкластись(під ключ) в 3 міс, з врахуванням відпочинку кожної суботи і неділі!

...але кажу весь час тут(на форумі), шо Я - НЕ ХОЧУ ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ!
- як хобі - то так! - десь щось по-трохи.....
- а от постійно робити фізичне навантаження - НЕ ДЛЯ МЕНЕ!
- я от від свого ремонту - "ледь теплий", бо працюю "нон-стоп" без відпочинку?
-робота>>ремонт>>>робота>>>ремонт....
- а те, що я часто на форумі і деякі персонажі думають, що у мене купа вільного часу... - то от зараз пишу у маршрутці, якою їду з роботи ~ годину....
- а на роботі, то між клієнтами, які не так часто заходять... - що робити, як не на форумі сидіти? :)

- тож, ХОЧУ, як в тій приказці - краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим... :D
- мені пасує(подобається) сидіти на різних депо, ну і, МОЖЛИВО, сподобається бути лендлордом, чи продавати нерухомість по переуступці...

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Долярчик, вкотре кажу, вивчай трейдерську справу

.... вкотре кажу - не моє це, НЕ моє! :D
  dinozavrik написав:і я детальніше порахував що тільки сам ремонт відбиватиметься 2-3 роки, переуступка поки більш цікаво виглядає

- ото то!
  Bolt написав:Я ремонт теж сам роблю, залишилось плитку в ванні покласти і одну кімату зробити.Але для когось я ремонт став би робити хіба, якщоб не було зовсім грошей і діти дома голодні плакали .Краще за менші гроші

... ну от, і я про те ж!
- ремонт - це ВАЖКА праця, особливо, коли робиш його "нон-стоп"! - його добре робити, хіба" в розвалочку", не поспішаючи.... - як хобі :)
... але, все рівно, потрібно вдвох його робити, бо для одного - це занадто великий об'єм роботи! (маю на увазі - все "під ключ")
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:36

  Искатель написав:
  Сибарит написав:zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.

"Нафтогаз" точно продавал. Источники не выдам, т.к. люди еще хотят работать на своих местах.
Кстати, если бы не его валюта, до 24,50 могли бы и не дотянуть.


Возникает вопрос: зачем вообще нужно было брать эти 500 млн по 7+% и конвертировать (большую часть) в гривну. :shock: :? :roll:

UPD/
И написано кстати что
Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада (пятница), після завершення стандартних юридичних процедур.

http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/ ... %BD%D0%B8&

т.е в четверг нафтогаз продавал какую-то другую валютную заначку, так деньги от облигаций еще не пришли на счета скорее всего.

странные какие-то операции выходят. :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 09 лис, 2019 10:45, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:38

  Alex2007 написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав:zzzzzz
Из факта получения валюты не следует, что она была немедленно продана.

"Нафтогаз" точно продавал. Источники не выдам, т.к. люди еще хотят работать на своих местах.
Кстати, если бы не его валюта, до 24,50 могли бы и не дотянуть.


Возникает вопрос: зачем вообще нужно было брать эти 500 млн по 7+% и конвертировать (большую часть) в гривну. :shock: :? :roll:

Подсказать адрес Коболева в Facebook? Можете задать вопрос напрямую :)
У меня точно такие же мысли.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:02

  Libo написав:
Все нынешние тигры были когда-то еще беднее нас. Но решили вопрос экономического развития и долгов. За счет ПИИ и технологического прорыва. Всё оказалось очень просто.


Угу, про это "просто" уже лет 15-20 рассказывают и политиканы и обслуживающие их СМИ.
Только вот ПИИ все меньше и меньше, а от технологического прорыва всё дальше и дальше.
Уже полностью исчезли такие высокотехнологичные отрасли как авиастроение,автомобилестроение,ракетостроение, судостроение, ВПК.
Умирают просто технологичные отрасли - химическая промышленность, машиностроение и так далее.
На чем делать то технологический прорыв - на выращивании пшена, и добыче руды?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:17

Напишу і я свої откровення :) Цього року довелося брати у борг. Просив гривні, але позичили у валюті у лютому. План був такий (з огляду на графіки, які є на фінанс.юа): пошвидше продати валюту (рішення було вдалим, можна вважати, що я втратив лише 0,3-0,5% на продажі, бо не став бігати у пошуках більш вигідного курсу, але побачив його після продажу), а потім купити у кінці жовтня перед виборами у парламент. Але потім плани почали коригуватися. Після перемоги Зеленського вирішив купляти 28 травня, а потім 08-11 числа щомісяця, але затягування інавгурації та стрибки курсу перед травневими святами підштовхнули мене купити валюту в суботу 5 травня. Рішення було хибним, бо курс просідав до 13 травня, а потім і до 20 травня, але не досягнув позначки 26,00. Після ривка курсу 27.05-04.06 я купив знову валюту із зарплати 11 червня, хоча курс знову просів після цього. З липневою зарплатою я вирішив почекати до 22 липня, коли будуть результати виборів. Якщо склад парламенту вийде строкатий, то купуватиму валюту одразу, якщо ні- почекаю до 29 липня, коли мені треба було знову повертати борг. Купив 29 липня, рішення було правильним. Потім вирішив купувати до дня Незалежності, бо очікував,що можуть бути заворушенння. Поспішив, і купив 19 серпня, рішення було неправильним. Із зарплатою, яку отримав 9 вересня вирішив зачекати до 1 жовтня, оскільки стрибка курсу 27.08-11.09 не було. Рішення було спочатку вірним, мав купувати євро, а воно якраз почало знижуватись синхронно із зниженням долара. Але 28-30 вересня зробив ряд фатальних помилок, а коли курс рванув на 1 гривню вже 1 жовтня, то стало зрозуміло, що момент втрачено. Вирішив купувати 8-11 жовтня, але потім передумав (вважав, що після різкого ривка долар опускатиметься цілий місяць, як у червні та серпні), і вирішив дочекатись 23 жовтня. Вважав, що євро на тлі Брекзіту падатиме далі. Рішення було помилковим. І що найцікавіше, перед тим, як хотів купити, мене попросили позичити по 2 тисячі гривень, але я так хотів віддати свій борг у валюті, що пожлобився, а дарма. Востаннє поспішив купити 300 євро 04 листопада (побоявся, що курс може рванути, як це було у листопаді 2014 року). Рішення теж хибне, бо курс знизився на 2% до сьогоднішнього 9 листопада. МОРАЛЬ: купувати валюту треба 8-11 (крім травня та вересня) та 28-30 числа у травні-грудні, продавати 17-21 числа у січні-березні та 8-12 вересня), оглядаючись на тренд у попередніх двох декадах.
tk86
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