Додано: Суб 09 лис, 2019 10:32

Долярчик написав: Козак-характерник написав: Долярчик, вкотре кажу, вивчай трейдерську справу Долярчик, вкотре кажу, вивчай трейдерську справу

.... вкотре кажу - не моє це, НЕ моє!

dinozavrik написав: і я детальніше порахував що тільки сам ремонт відбиватиметься 2-3 роки, переуступка поки більш цікаво виглядає і я детальніше порахував що тільки сам ремонт відбиватиметься 2-3 роки, переуступка поки більш цікаво виглядає

- ото то!

Bolt написав: Я ремонт теж сам роблю, залишилось плитку в ванні покласти і одну кімату зробити.Але для когось я ремонт став би робити хіба, якщоб не було зовсім грошей і діти дома голодні плакали .Краще за менші гроші Я ремонт теж сам роблю, залишилось плитку в ванні покласти і одну кімату зробити.Але для когось я ремонт став би робити хіба, якщоб не було зовсім грошей і діти дома голодні плакали .Краще за менші гроші

... ну от, і я про те ж!

- ремонт - це ВАЖКА праця, особливо, коли робиш його "нон-стоп"! - його добре робити, хіба" в розвалочку", не поспішаючи.... - як хобі

... але, все рівно, потрібно вдвох його робити, бо для одного - це занадто великий об'єм роботи! (маю на увазі - все "під ключ") .... вкотре кажу - не моє це, НЕ моє!- ото то!... ну от, і я про те ж!- ремонт - це ВАЖКА праця, особливо, коли робиш його "нон-стоп"! - його добре робити, хіба" в розвалочку", не поспішаючи.... - як хобі... але, все рівно, потрібно вдвох його робити, бо для одного - це занадто великий об'єм роботи! (маю на увазі - все "під ключ")

... а можна ваш оф-топ розбавити своїм?¥¥¥¥¥¥за крок до перевороту думок © ч. ¿¿¿¿¿¿¿dinozavrik написав:З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ.=======... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол?dinozavrik написав:З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити========...так, на ремонті можу трохи більше заробити, ніж у своєму міні-"бізнесі".... - але ВРАЗИ більше фізичне навантаження, від якого я і пішов/втік у бізнес, де не потрібно надривати/надвтомлювати хребет/руки/ноги....dinozavrik написав:можете з тестем братись за ремонти людям=======... це я з татом робив/дозавершую ремонт... - бо тесть - водій, і крім, як кермувати - нічого толком/якісно робити НЕ вміє, та й не може, бо здоров'я вже нема....- та й в мого тата - теж з здоров'ям проблеми, так як це вже старша людина... - він вже людям тільки деякі ремонтні роботи може зробити - і то не масштабні, так як вже немає сили/здоров'я....- а мені просто допомагав.... - за що я йому дуууууууууже вдячний!dinozavrik написав:2-3 місяці спокійно можете робити обєкт========... думаю, якщо більше "набити руку" і два "міцних/молодих" майстра.... - то вдвох, двокімнатну квартиру, можна вкластись(під ключ) в 3 міс, з врахуванням відпочинку кожної суботи і неділі!...але кажу весь час тут(на форумі), шо Я - НЕ ХОЧУ ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ!- як хобі - то так! - десь щось по-трохи.....- а от постійно робити фізичне навантаження - НЕ ДЛЯ МЕНЕ!- я от від свого ремонту - "ледь теплий", бо працюю "нон-стоп" без відпочинку?-робота>>ремонт>>>робота>>>ремонт....- а те, що я часто на форумі і деякі персонажі думають, що у мене купа вільного часу... - то от зараз пишу у маршрутці, якою їду з роботи ~ годину....- а на роботі, то між клієнтами, які не так часто заходять... - що робити, як не на форумі сидіти?- тож, ХОЧУ, як в тій приказці - краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим...- мені пасує(подобається) сидіти на різних депо, ну і, МОЖЛИВО, сподобається бути лендлордом, чи продавати нерухомість по переуступці...