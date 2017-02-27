dinozavrik написав: З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ. =======
... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол?
dinozavrik написав: З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити ========
...так, на ремонті можу трохи більше заробити, ніж у своєму міні-"бізнесі".... - але ВРАЗИ більше фізичне навантаження, від якого я і пішов/втік у бізнес, де не потрібно надривати/надвтомлювати хребет/руки/ноги....
dinozavrik написав: можете з тестем братись за ремонти людям =======
... це я з татом робив/дозавершую ремонт... - бо тесть - водій, і крім, як кермувати - нічого толком/якісно робити НЕ вміє, та й не може, бо здоров'я вже нема.... - та й в мого тата - теж з здоров'ям проблеми, так як це вже старша людина... - він вже людям тільки деякі ремонтні роботи може зробити - і то не масштабні, так як вже немає сили/здоров'я.... - а мені просто допомагав.... - за що я йому дуууууууууже вдячний!
dinozavrik написав: 2-3 місяці спокійно можете робити обєкт ========
... думаю, якщо більше "набити руку" і два "міцних/молодих" майстра.... - то вдвох, двокімнатну квартиру, можна вкластись(під ключ) в 3 міс, з врахуванням відпочинку кожної суботи і неділі!
...але кажу весь час тут(на форумі), шо Я - НЕ ХОЧУ ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ! - як хобі - то так! - десь щось по-трохи..... - а от постійно робити фізичне навантаження - НЕ ДЛЯ МЕНЕ! - я от від свого ремонту - "ледь теплий", бо працюю "нон-стоп" без відпочинку? -робота>>ремонт>>>робота>>>ремонт.... - а те, що я часто на форумі і деякі персонажі думають, що у мене купа вільного часу... - то от зараз пишу у маршрутці, якою їду з роботи ~ годину.... - а на роботі, то між клієнтами, які не так часто заходять... - що робити, як не на форумі сидіти?
- тож, ХОЧУ, як в тій приказці - краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим... - мені пасує(подобається) сидіти на різних депо, ну і, МОЖЛИВО, сподобається бути лендлордом, чи продавати нерухомість по переуступці...
Долярчик написав:
Козак-характерник написав:Долярчик, вкотре кажу, вивчай трейдерську справу
.... вкотре кажу - не моє це, НЕ моє!
dinozavrik написав:і я детальніше порахував що тільки сам ремонт відбиватиметься 2-3 роки, переуступка поки більш цікаво виглядає
- ото то!
Bolt написав:Я ремонт теж сам роблю, залишилось плитку в ванні покласти і одну кімату зробити.Але для когось я ремонт став би робити хіба, якщоб не було зовсім грошей і діти дома голодні плакали .Краще за менші гроші
... ну от, і я про те ж! - ремонт - це ВАЖКА праця, особливо, коли робиш його "нон-стоп"! - його добре робити, хіба" в розвалочку", не поспішаючи.... - як хобі ... але, все рівно, потрібно вдвох його робити, бо для одного - це занадто великий об'єм роботи! (маю на увазі - все "під ключ")
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Libo написав: Все нынешние тигры были когда-то еще беднее нас. Но решили вопрос экономического развития и долгов. За счет ПИИ и технологического прорыва. Всё оказалось очень просто.
Угу, про это "просто" уже лет 15-20 рассказывают и политиканы и обслуживающие их СМИ. Только вот ПИИ все меньше и меньше, а от технологического прорыва всё дальше и дальше. Уже полностью исчезли такие высокотехнологичные отрасли как авиастроение,автомобилестроение,ракетостроение, судостроение, ВПК. Умирают просто технологичные отрасли - химическая промышленность, машиностроение и так далее. На чем делать то технологический прорыв - на выращивании пшена, и добыче руды?
Напишу і я свої откровення Цього року довелося брати у борг. Просив гривні, але позичили у валюті у наприкінці січня. План був такий (з огляду на графіки, які є на фінанс.юа): пошвидше продати валюту (рішення було вдалим, можна вважати, що я втратив лише 0,3-0,5% на продажі, бо не став бігати у пошуках більш вигідного курсу, але побачив його після продажу), а потім купити у кінці жовтня перед виборами у парламент. Але потім плани почали коригуватися. Після перемоги Зеленського вирішив купляти 28 травня, а потім 08-11 числа щомісяця, але затягування інавгурації та стрибки курсу перед травневими святами підштовхнули мене купити валюту в суботу 5 травня. Рішення було хибним, бо курс просідав до 13 травня, а потім і до 20 травня, але не досягнув позначки 26,00. Після ривка курсу 27.05-04.06 я купив знову валюту із зарплати 11 червня, хоча курс знову просів після цього. З липневою зарплатою я вирішив почекати до 22 липня, коли будуть результати виборів. Якщо склад парламенту вийде строкатий, то купуватиму валюту одразу, якщо ні- почекаю до 29 липня, коли мені треба було знову повертати борг. Купив 29 липня, рішення було правильним. Потім вирішив купувати до дня Незалежності, бо очікував,що можуть бути заворушенння. Поспішив, і купив 19 серпня, рішення було неправильним. Із зарплатою, яку отримав 9 вересня вирішив зачекати до 1 жовтня, оскільки стрибка курсу 27.08-11.09 не було. Рішення було спочатку вірним, мав купувати євро, а воно якраз почало знижуватись синхронно із зниженням долара. Але 28-30 вересня зробив ряд фатальних помилок, а коли курс рванув на 1 гривню вже 1 жовтня, то стало зрозуміло, що момент втрачено. Вирішив купувати 8-11 жовтня, але потім передумав (вважав, що після різкого ривка долар опускатиметься цілий місяць, як у червні та серпні), і вирішив дочекатись 23 жовтня. Вважав, що євро на тлі Брекзіту падатиме далі. Рішення було помилковим. І що найцікавіше, перед тим, як хотів купити, мене попросили позичити по 2 тисячі гривень, але я так хотів віддати свій борг у валюті, що пожлобився, а дарма. Востаннє поспішив купити 300 євро 04 листопада (побоявся, що курс може рванути, як це було у листопаді 2014 року). Рішення теж хибне, бо курс знизився на 2% до сьогоднішнього 9 листопада. МОРАЛЬ: купувати валюту треба у 8-11 (крім травня та вересня і не в суботу) та 28-30 числа у травні-грудні, продавати 17-21 числа у січні-березні та 8-12 вересня бажано у суботу), оглядаючись на тренд у попередніх двох декадах.
- цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами!
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)
- але це - ще пів біди! - найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...) - це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!
- то ж, суть така: - потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! - ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!
... то що скажете, панове?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:- цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами!
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)
- але це - ще пів біди! - найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...) - це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!
- то ж, суть така: - потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! - ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!
... то що скажете, панове?
Что за бредовый расчет. Кредит можно брать только если полученные деньги можешь прокрутить, отдать и заработать. Других вариантов в Украине нет.