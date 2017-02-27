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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2657265826592660

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Расскажите пожалуйста где сейчас можно взять крупный кредит, что бы можно было не отдавать. Я уже на низком старте.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:21

  malchinko_vitaliy написав:Расскажите пожалуйста где сейчас можно взять крупный кредит, что бы можно было не отдавать. Я уже на низком старте.

Судя по статьям в инете - Ощад, Эксим
Правда, надо быть близко к телу.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:25

  malchinko_vitaliy написав:
  Долярчик написав:- цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)

- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)

- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?

Что за бредовый расчет. Кредит можно брать только если полученные деньги можешь прокрутить, отдать и заработать. Других вариантов в Украине нет.



Он ,в принципе работяга , но как хильнет лишнего о себе писать начинает .

Постепенно у него вырабатывается эдакий комплекс "УМНЯКА", который переносится на всю семью .
...И НА НАШ ФОРУМ
Можно только представить себе, как приходиться семье терпеть эти душеизлияния .
(ОДНО и ТОЖЕ , ОДНО И ТОЖЕ ....)

Время от времени ему равняют вствные протезы мозгов участники форума ,но его это не сильно беспокоит .
По прчине того , что он не всегда может понять , что ему пишут .
Ему надо это вслух прочитать кем то посторонним , но он на это не хочет идти и замолкает на несколько дней.
Это еще со времен добрейшего человека ,Александра Алексеевича.....
....Пусть Господь Бог Упокоит Душу его и Простит ему Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное....
холява
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  #<1 ... 2657265826592660
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