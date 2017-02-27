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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26582659266026612662>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Расскажите пожалуйста где сейчас можно взять крупный кредит, что бы можно было не отдавать. Я уже на низком старте.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:21

  malchinko_vitaliy написав:Расскажите пожалуйста где сейчас можно взять крупный кредит, что бы можно было не отдавать. Я уже на низком старте.

Судя по статьям в инете - Ощад, Эксим
Правда, надо быть близко к телу.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:25

  malchinko_vitaliy написав:
  Долярчик написав:- цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)

- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)

- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?

Что за бредовый расчет. Кредит можно брать только если полученные деньги можешь прокрутить, отдать и заработать. Других вариантов в Украине нет.



Он ,в принципе работяга , но как хильнет лишнего о себе писать начинает .

Постепенно у него вырабатывается эдакий комплекс "УМНЯКА", который переносится на всю семью .
...И НА НАШ ФОРУМ
Можно только представить себе, как приходиться семье терпеть эти душеизлияния .
(ОДНО и ТОЖЕ , ОДНО И ТОЖЕ ....)

Время от времени ему равняют вствные протезы мозгов участники форума ,но его это не сильно беспокоит .
По прчине того , что он не всегда может понять , что ему пишут .
Ему надо это вслух прочитать кем то посторонним , но он на это не хочет идти и замолкает на несколько дней.
Это еще со времен добрейшего человека ,Александра Алексеевича.....
....Пусть Господь Бог Упокоит Душу его и Простит ему Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:27

  Starikan написав:
  Libo написав:Trump's Ukraine scandal: Who's who?
https://www.cnn.com/2019/09/28/politics ... index.html

Вообще я не устаю удивляться.
Каким образом Украина может влиять на события в США? Снимать послов? Подводить Президента под импичмент?
Фантасмагория.


Влияние Украины на остальной мир - неизведанная мистика и очаровывающая магия.
Мир поражен нашему свободолюбию, хитроумию, юмору и жизнелюбию. Самые красивые и добрые девушки, самые мелодичные песни, самые зажигательные танцы. Творческий потенциал нации просто беспределен. Способны завалить не только посла США, но и даже самого президента. И это мы только-только предстали перед миром. А уже его очаровали и быстро становимся центром человеческой цивилизации …

ЗЫ Америка встретила меня радушно и с юмором. Иммиграционный офицер, спросил, везу ли я продукты? Тут с этим строго, забирают всё. Отвечаю, конечно нет! Он штампует мне паспорт и с улыбкой говорит, тогда не досматриваем, типа он абсолютно уверен, что такие искренние украинские глаза не могут провозить SALO. - Кстати,- спрашивает он, - а где тут в округе можно купить самое вкусное украинское SALO? Дал ему адрес украинского магазина, где реально самое классное украинское сало и колбаса.
Америка уже подсаживается на наше сало. Сало в тренде. Как и украинские жёны. Как и всё остальное украинское. Убойная нация, которая косит косой американских политиков и валит американских президентов.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:30

Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что заявление Минфина о намерении с 12 ноября возобновить размещение ОВГЗ, номинированных в долларах США, является крайне тревожным маркером для экономики страны
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:32

  vitaliian написав:
  mephala написав:а сейчас выпендриваются айфонами и прочими шнягами. что они будут стоить уже через 10 лет? а вы вспоминаете вещи 30-50 лет.
проще нужно воспринимать жизнь :mrgreen:

у нас 10ти летние бмв очень даже в цене, в 3 раза дороже чем в Польше. Мы умеем ценить вещи проверенные временем.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Браво. Это, по-моему, пост года. Так тонко местных жлобов, мнящих себя эталоном, по-моему, ещё не троллили
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:34

Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на $100 миллионов

17:16, 07 ноября 2019

Бумаги будут выпущены сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.

Доходность 10%!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:37

  proftpd66 написав:Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что заявление Минфина о намерении с 12 ноября возобновить размещение ОВГЗ, номинированных в долларах США, является крайне тревожным маркером для экономики страны


Будут продавать гривну на бакс и будем взлетать ?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:43

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что заявление Минфина о намерении с 12 ноября возобновить размещение ОВГЗ, номинированных в долларах США, является крайне тревожным маркером для экономики страны


Будут продавать гривну на бакс и будем взлетать ?


ага, на 20-30 копеек, на большее потенции не хватит у них. :mrgreen:

П,С,
что-то нынче все размещают и размещают облигашки. А потом, когда отдавать нужно будет - ой беда, беда. :mrgreen:

Государственный «Укрэксимбанк» выпустит еврооблигации на $100 миллионов
17:16, 07 ноября 2019
Бумаги будут выпущены сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения через 5 лет.
Доходность 10%!

Это ж какой масштаб развода местного населения - брать за кордоном по 7, по 10 процентов, а у местного населения привлекать валютные депозиты под жалкие 3-4 процента, есть и меньше.

Интересное конечно будет зрелище, если минфин с следующем году будет размещать гривневые ОВГЗ под около 10% (как они хотят), и при этом будет коммерческое размещение валютных облигаций под 7-10% (за бугром где-то), даже пусть по 5-6% (ниже никто просто не возьмет) :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 09 лис, 2019 16:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:52

  Навуходоносор написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:а сейчас выпендриваются айфонами и прочими шнягами. что они будут стоить уже через 10 лет? а вы вспоминаете вещи 30-50 лет.
проще нужно воспринимать жизнь :mrgreen:

у нас 10ти летние бмв очень даже в цене, в 3 раза дороже чем в Польше. Мы умеем ценить вещи проверенные временем.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Браво. Это, по-моему, пост года. Так тонко местных жлобов, мнящих себя эталоном, по-моему, ещё не троллили

при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.
а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту.
как всё теперь это видится апофеозом глупости
хотим, чтоб не хуже, чем другие,
джинсы па200 рублей савецких (2 зарплаты инженера!)
достать по блату. уметь жить
ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий
и у кого это есть - он умеет жить считалось
долго можно перечислять этот хлам
сейчас другие "ценности"
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лис, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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