Додано: Суб 09 лис, 2019 15:27

Starikan написав: Libo написав: Trump's Ukraine scandal: Who's who?

https://www.cnn.com/2019/09/28/politics ... index.html

Вообще я не устаю удивляться.

Каким образом Украина может влиять на события в США? Снимать послов? Подводить Президента под импичмент?

Фантасмагория. Вообще я не устаю удивляться.Каким образом Украина может влиять на события в США? Снимать послов? Подводить Президента под импичмент?Фантасмагория.

Влияние Украины на остальной мир - неизведанная мистика и очаровывающая магия.Мир поражен нашему свободолюбию, хитроумию, юмору и жизнелюбию. Самые красивые и добрые девушки, самые мелодичные песни, самые зажигательные танцы. Творческий потенциал нации просто беспределен. Способны завалить не только посла США, но и даже самого президента. И это мы только-только предстали перед миром. А уже его очаровали и быстро становимся центром человеческой цивилизации …ЗЫ Америка встретила меня радушно и с юмором. Иммиграционный офицер, спросил, везу ли я продукты? Тут с этим строго, забирают всё. Отвечаю, конечно нет! Он штампует мне паспорт и с улыбкой говорит, тогда не досматриваем, типа он абсолютно уверен, что такие искренние украинские глаза не могут провозить SALO. - Кстати,- спрашивает он, - а где тут в округе можно купить самое вкусное украинское SALO? Дал ему адрес украинского магазина, где реально самое классное украинское сало и колбаса.Америка уже подсаживается на наше сало. Сало в тренде. Как и украинские жёны. Как и всё остальное украинское. Убойная нация, которая косит косой американских политиков и валит американских президентов.