холява написав: Долярчик написав: - цього року я почав "тренуватись" на .... Постепенно у него вырабатывается эдакий комплекс "УМНЯКА", который переносится на всю семью . ...И НА НАШ ФОРУМ Можно только представить себе, как приходиться семье терпеть эти душеизлияния . (ОДНО и ТОЖЕ , ОДНО И ТОЖЕ ....)
Время от времени ему равняют вствные протезы мозгов участники форума ,но его это не сильно беспокоит . По прчине того , что он не всегда может понять , что ему пишут .
Це класика - ефект Даннінга - Крюгера і це так щоб не сказати більш правдиво-жорстко. А ось тут пояснення цього ефекту по-простому, по- народному:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 лис, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.
Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.
Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.
в магазах только кости обрезанные продавались только на рынке колхозном можно было мясо хоть какое купить. Одна туша на весь рынок. Очередь. Могло и не достаться это в Мацкве в магазах всё было
Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.
Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.
в магазах только кости обрезанные продавались только на рынке колхозном можно было мясо хоть какое купить. Одна туша на весь рынок. Очередь. Могло и не достаться это в Мацкве в магазах всё было
В СССР все население работало прямо или косвенно на военку и противостояние с Западом. В поздний период придумали сберкнижку, чтоб стимулировать разлагающееся общество дальше усердно работать. Фараоны были глупы. Оказалось, что людей можно заставить строить пирамиды и без принуждения.
Василь-Рівне -ти чмошний, просто йди на йух і не звертай з дороги!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!