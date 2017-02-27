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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2659266026612662>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:53

24,55/24,65
Вчора 24,50/24,60
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:00

  Yuri_61 написав:а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту.

сейчас другие "ценности"


Ты студентом в шубах ходил?
:roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:01

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту.

сейчас другие "ценности"


Ты студентом в шубах ходил?
:roll:

в 1979 году это шиком считалось у студентов
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лис, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:01

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту!
Ты студентом в шубах ходил?
:roll:
Ага, в соболиных!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:02

  asti написав:
  Libo написав:
  Yuri_61 написав:а мама моя в 6 утра к универмагу очередь занимала, чтобы шубу купить мне студенту!
Ты студентом в шубах ходил?
:roll:
Ага, в соболиных!!


шуба из искуственного меха особый шик был
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав: Долярчик написав: - цього року я почав "тренуватись" на ....
Постепенно у него вырабатывается эдакий комплекс "УМНЯКА", который переносится на всю семью .
...И НА НАШ ФОРУМ
Можно только представить себе, как приходиться семье терпеть эти душеизлияния .
(ОДНО и ТОЖЕ , ОДНО И ТОЖЕ ....)

Время от времени ему равняют вствные протезы мозгов участники форума ,но его это не сильно беспокоит .
По прчине того , что он не всегда может понять , что ему пишут .

Це класика - ефект Даннінга - Крюгера і це так щоб не сказати більш правдиво-жорстко. А ось тут пояснення цього ефекту по-простому, по- народному: :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 09 лис, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:09

  Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.


Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:12

  freeze написав:
  Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.


Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.

в магазах только кости обрезанные продавались
только на рынке колхозном можно было мясо хоть какое купить. Одна туша на весь рынок. Очередь. Могло и не достаться
это в Мацкве в магазах всё было
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:32

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:
  Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.


Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.

в магазах только кости обрезанные продавались
только на рынке колхозном можно было мясо хоть какое купить. Одна туша на весь рынок. Очередь. Могло и не достаться
это в Мацкве в магазах всё было

В СССР все население работало прямо или косвенно на военку и противостояние с Западом. В поздний период придумали сберкнижку, чтоб стимулировать разлагающееся общество дальше усердно работать.
Фараоны были глупы. Оказалось, что людей можно заставить строить пирамиды и без принуждения.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:35

Василь-Рівне -ти чмошний, просто йди на йух і не звертай з дороги! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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