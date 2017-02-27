Додано: Суб 09 лис, 2019 16:38

freeze написав: Yuri_61 написав: при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом. при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.



Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам. Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.

и тем не менее, Юра прав на 100%, а вы нетс 1970-1982 мясо было даже в магазинах (только назвать это мясом язык не поворачивается), на рынке было хорошее мясо, но надо было быть в очереди в числе первых с 4-х утра(после первых 5-8 чел. оставалось фигня)а в эпоху позднего СССР одесситы летали за мясом в Москву и тарили сумки по 20-25кг (во Внуково из сумок текла кровь и это подозрительно выглядело)...я летал с 1979 по 1989 в Москву каждый год (жил в гт Россия, Украина) и постоянно это наблюдал.моя семья имела авто и мы гоняли за мясом в Любашовку , Троицкое (140-160 км по трассе в сторону Киева)по-поводу большинства регионов-это чистейший бред...мясо было в Москве/Ленинграде, в столицах республик Балтии(Прибалтики), в России мясо было только по блату (дядя в Калуге работал в ОБХСС, опекал молокозавод и мясокомбинат...так вот у них мясо/молочные продукты были в изобилии (часто выкидывали из холодильника, то, что больше недели храниться), в республиках Средней Азии или Кавказ -мясо только свое, в магазинах никогда его не было (или выкидивали из хранилищ мясо 1949г, сам такое мясо грузил на судно в 1984 на базе ТЗБ в Одессе.