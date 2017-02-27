Д. так и не понял ничего.
Ожидаемо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:36
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:38
и тем не менее, Юра прав на 100%, а вы нет
с 1970-1982 мясо было даже в магазинах (только назвать это мясом язык не поворачивается), на рынке было хорошее мясо, но надо было быть в очереди в числе первых с 4-х утра(после первых 5-8 чел. оставалось фигня)
а в эпоху позднего СССР одесситы летали за мясом в Москву и тарили сумки по 20-25кг (во Внуково из сумок текла кровь и это подозрительно выглядело)...я летал с 1979 по 1989 в Москву каждый год (жил в гт Россия, Украина) и постоянно это наблюдал.
моя семья имела авто и мы гоняли за мясом в Любашовку , Троицкое (140-160 км по трассе в сторону Киева)
по-поводу большинства регионов-это чистейший бред...мясо было в Москве/Ленинграде, в столицах республик Балтии(Прибалтики), в России мясо было только по блату (дядя в Калуге работал в ОБХСС, опекал молокозавод и мясокомбинат...так вот у них мясо/молочные продукты были в изобилии (часто выкидывали из холодильника, то, что больше недели храниться), в республиках Средней Азии или Кавказ -мясо только свое, в магазинах никогда его не было (или выкидивали из хранилищ мясо 1949г, сам такое мясо грузил на судно в 1984 на базе ТЗБ в Одессе.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:40
уважаемый Холява , я не Долярчик я смогу перечитать пару раз в слух и даже попробую понять , расскажите в чем минусы схемы Долярчика с его ипотекой ? некоторые минусы вижу и я и даже сам Долячик расписал , но хотелось бы ваше полное мнение
Востаннє редагувалось yama в Суб 09 лис, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:41
так и было...одна туша на день на рынке (иногда 2), рубщик мяса на Привозе имел 25грн за рубку туши (это в 2-3 раза больше просто инженера или работяги)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:47
у меня вообще $ на текущем счете с комиссией за снятие зато помогает не про%:ать раньше времени
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:53
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:09
Вот смотри простой пример.
Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC).
Сегодня стоит $5.83 за штуку.
Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%).
Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию …
Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83.
Кто за?
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:27
[quote="4790636:yama"]Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ? :?:[/quote]
Добрый Вечер Уважаемый YAMA.
Всем Здоровья , Любви и Терпения.
Извините , только с пробежки .
Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы .
Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль.
Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.
Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ
....и еще про многие перепития ЛИЧНОГО ,[*][u]ЛИЧНОГО[/u] характера .
Вот этот ,свой ,ДУШЕВНЫЙ ГРУЗ , он переносит на мозги форумчан ,которые читают это все.
Прийдешь к примеру вечером ,хочется почитать форум , подумать , и тут тебя нагружают личным [*][color=#FF4040]ЛИЧНЫМ[/color][*].
Вот если каждый будет такое писать , то это будет не финансовый форум , а психологические исповедальни.
Не он один пишет личное .... наболевшее , только мне, и я думаю другим ,это ни к чему.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:30
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