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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2660266126622663>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:36

  Долярчик написав:Василь-Рівне -ти чмошний, просто йди на йух і не звертай з дороги! :lol: :mrgreen:

Д. так и не понял ничего.
Ожидаемо.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:38

  freeze написав:
  Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.


Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.


и тем не менее, Юра прав на 100%, а вы нет

с 1970-1982 мясо было даже в магазинах (только назвать это мясом язык не поворачивается), на рынке было хорошее мясо, но надо было быть в очереди в числе первых с 4-х утра(после первых 5-8 чел. оставалось фигня)
а в эпоху позднего СССР одесситы летали за мясом в Москву и тарили сумки по 20-25кг (во Внуково из сумок текла кровь и это подозрительно выглядело)...я летал с 1979 по 1989 в Москву каждый год (жил в гт Россия, Украина) и постоянно это наблюдал.
моя семья имела авто и мы гоняли за мясом в Любашовку , Троицкое (140-160 км по трассе в сторону Киева)
по-поводу большинства регионов-это чистейший бред...мясо было в Москве/Ленинграде, в столицах республик Балтии(Прибалтики), в России мясо было только по блату (дядя в Калуге работал в ОБХСС, опекал молокозавод и мясокомбинат...так вот у них мясо/молочные продукты были в изобилии (часто выкидывали из холодильника, то, что больше недели храниться), в республиках Средней Азии или Кавказ -мясо только свое, в магазинах никогда его не было (или выкидивали из хранилищ мясо 1949г, сам такое мясо грузил на судно в 1984 на базе ТЗБ в Одессе.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:40

  холява написав:
  malchinko_vitaliy написав:
  Долярчик написав:- цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)

- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)

- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?

Что за бредовый расчет. Кредит можно брать только если полученные деньги можешь прокрутить, отдать и заработать. Других вариантов в Украине нет.



Он ,в принципе работяга , но как хильнет лишнего о себе писать начинает .

Постепенно у него вырабатывается эдакий комплекс "УМНЯКА", который переносится на всю семью .
...И НА НАШ ФОРУМ
Можно только представить себе, как приходиться семье терпеть эти душеизлияния .
(ОДНО и ТОЖЕ , ОДНО И ТОЖЕ ....)

Время от времени ему равняют вствные протезы мозгов участники форума ,но его это не сильно беспокоит .
По прчине того , что он не всегда может понять , что ему пишут .
Ему надо это вслух прочитать кем то посторонним , но он на это не хочет идти и замолкает на несколько дней.
Это еще со времен добрейшего человека ,Александра Алексеевича.....
....Пусть Господь Бог Упокоит Душу его и Простит ему Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное....
уважаемый Холява , я не Долярчик я смогу перечитать пару раз в слух и даже попробую понять , расскажите в чем минусы схемы Долярчика с его ипотекой ? некоторые минусы вижу и я и даже сам Долячик расписал , но хотелось бы ваше полное мнение :idea:
Востаннє редагувалось yama в Суб 09 лис, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:41

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:
  Yuri_61 написав:при эсесесере в 3 часа ночи бабушка моя вставала занять очередь на рынке за мясом.


Судя по тому, что вы 1961 года, ваша бабушка ходила на рынок за мясом в эпоху как минимум военного коммунизма, но уже при НЭПе всё наладилось. А при позднем СССРе на рынках в большинстве регионов вполне себе было мясо, но оно было гораздо дороже, чем в магазинах, и не все могли себе позволить там тариться по своим зарплатам.

в магазах только кости обрезанные продавались
только на рынке колхозном можно было мясо хоть какое купить. Одна туша на весь рынок. Очередь. Могло и не достаться
это в Мацкве в магазах всё было

так и было...одна туша на день на рынке (иногда 2), рубщик мяса на Привозе имел 25грн за рубку туши (это в 2-3 раза больше просто инженера или работяги)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ? :?:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:47

  Alex2007 написав:Это ж какой масштаб развода местного населения - брать за кордоном по 7, по 10 процентов, а у местного населения привлекать валютные депозиты под жалкие 3-4 процента, есть и меньше.
у меня вообще $ на текущем счете с комиссией за снятие :mrgreen: зато помогает не про%:ать раньше времени :oops: :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:53

  Alex2007 написав:Это ж какой масштаб развода местного населения - брать за кордоном по 7, по 10 процентов, а у местного населения привлекать валютные депозиты под жалкие 3-4 процента, есть и меньше.

Это последствия национализации ПриватБанка и монополизации рынка в руках госов.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:09

  yama написав:
  Alex2007 написав:Это ж какой масштаб развода местного населения - брать за кордоном по 7, по 10 процентов, а у местного населения привлекать валютные депозиты под жалкие 3-4 процента, есть и меньше.
у меня вообще $ на текущем счете с комиссией за снятие :mrgreen: зато помогает не про%:ать раньше времени :oops: :mrgreen:


Вот смотри простой пример.
Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC).
Сегодня стоит $5.83 за штуку.
Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%).
Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию …
Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83. :idea:
Кто за? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:27

[quote="4790636:yama"]Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ? :?:[/quote]

Добрый Вечер Уважаемый YAMA.

Всем Здоровья , Любви и Терпения.

Извините , только с пробежки .
Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы .
Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль.
Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.

Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ

....и еще про многие перепития ЛИЧНОГО ,[*][u]ЛИЧНОГО[/u] характера .
Вот этот ,свой ,ДУШЕВНЫЙ ГРУЗ , он переносит на мозги форумчан ,которые читают это все.

Прийдешь к примеру вечером ,хочется почитать форум , подумать , и тут тебя нагружают личным [*][color=#FF4040]ЛИЧНЫМ[/color][*].

Вот если каждый будет такое писать , то это будет не финансовый форум , а психологические исповедальни.


Не он один пишет личное .... наболевшее , только мне, и я думаю другим ,это ни к чему.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:30

  холява написав:
Извините , только с пробежки .


Начал бегать? Часом не жениться собрался? :roll:
Libo
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