RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2660266126622663

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 345
Не нижче 24.50
56%
192
24.25 - 24.49
6%
22
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 345
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:36

... за крок до перевороту думок ©

  yama написав:Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?

- доходи, НАПРИКЛАД, були минулого року 700дол/міс при тамтешньому курсі, - а цього року зменшились(можливо/допускаю) до 600, але! - завдяки зниженню курсу - напевно, дохід знову склав тих самих 700дол/міс :D

п. с.
- точні цифри своєї зарплатні буде мені відомо у січні, коли зроблю пірахуя за рік! - відмінусувавши від прибутку - затрати на товар.... тоді мінус всі податки/оренду.... і розділивши результат на 12міс.!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7195
З нами з: 19.10.15
Подякував: 478 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы .
Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль.
Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.

Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ

... не все ви правильно зрозуміли!
- читайте допис вище!
(і в розтермінування дають, аж бігом! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7195
З нами з: 19.10.15
Подякував: 478 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:15

холява
бегать вредно...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:18

  Libo написав:
  холява написав:
Извините , только с пробежки .


Начал бегать? Часом не жениться собрался? :roll:


)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал)
просто слежу за весом .
После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях.
Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .
Востаннє редагувалось холява в Суб 09 лис, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:21

  Долярчик написав:
  холява написав:Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы .
Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль.
Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.

Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ

... не все ви правильно зрозуміли!
- читайте допис вище!
(і в розтермінування дають, аж бігом! )


Ну ,хорошо , я неправильно понял и отсрочку дают по товару ....но Вы наверное не прочитали мое сообщение .
холява
2
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2660266126622663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1615, 1616, 1617
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16163 1951147
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 09:47
Клаус
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6738 1471143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 21:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 35125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.