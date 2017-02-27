yama написав:Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?
- доходи, НАПРИКЛАД, були минулого року 700дол/міс при тамтешньому курсі, - а цього року зменшились(можливо/допускаю) до 600, але! - завдяки зниженню курсу - напевно, дохід знову склав тих самих 700дол/міс
п. с. - точні цифри своєї зарплатні буде мені відомо у січні, коли зроблю пірахуя за рік! - відмінусувавши від прибутку - затрати на товар.... тоді мінус всі податки/оренду.... і розділивши результат на 12міс.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
холява написав:Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы . Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль. Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.
Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ
... не все ви правильно зрозуміли! - читайте допис вище! (і в розтермінування дають, аж бігом! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал) просто слежу за весом . После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях. Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .
Востаннє редагувалось холява в Суб 09 лис, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы . Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль. Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.
Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ
... не все ви правильно зрозуміли! - читайте допис вище! (і в розтермінування дають, аж бігом! )
Ну ,хорошо , я неправильно понял и отсрочку дают по товару ....но Вы наверное не прочитали мое сообщение .