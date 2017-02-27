Додано: Суб 09 лис, 2019 19:28

edvardd написав: холява

бегать вредно... бегать вредно...

не то что бы вредно - бегать оказывается надо тоже уметь , надо бегать правильно учитывая пульсовые зоны ( например тренировка на низком пульсе более полезна, во время бега вы должны спокойно говорить с коллегой что бы при этом не сбивалась речь - это физкультура для здоровья, все что выше уже спорт ) , верную постановку стопы ( что бы не угробить колени) и т.д. Какие-то ученые сказали что после 40-ка самыми безопасными \ полезными являются, если что мне еще нет 40-ка, но к данным видам физкультуры я как-то сам пришел еще задолго до того как прочитал это мнение ученых. По вело физкультуре тоже свои нюансы : главное верная посадка , хорошо подобранное узкое маленькое твердое седло и не нажимать на педали, а крутить их с минимальным комфортным усилием , что бы не заболтаться , но на максимальной скорости, желательно ~80 оборотов в минуту.думаю на фоне остального МЯСА последних страниц это более полезнопомню по глупости готовился самостоятельно к отбору в нац полицию решил побегать на скорость переусердствовал - порвал связки именно от скорости\ усилий\мощности , а не от вывиха какого либо . Меня отсеяли по здоровью , но обещали должность в административном корпусе ... говорят - "у нас будет много вакансий, нам надо много людей" ! жду до сих порсамое обидное что по здоровью в армию меня бы с удовольствием взяли - проходил , а вот в мент... ой в полицию выдитите ли по остроте зрения не прохожуну и пошли они в лес за 12000 такими сменами фигачить ну его нафиг