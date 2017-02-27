yama написав:Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?
- доходи, НАПРИКЛАД, були минулого року 700дол/міс при тамтешньому курсі, - а цього року зменшились(можливо/допускаю) до 600, але! - завдяки зниженню курсу - напевно, дохід знову склав тих самих 700дол/міс
п. с. - точні цифри своєї зарплатні буде мені відомо у січні, коли зроблю пірахуя за рік! - відмінусувавши від прибутку - затрати на товар.... тоді мінус всі податки/оренду.... і розділивши результат на 12міс.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
холява написав:Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы . Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль. Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.
Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ
... не все ви правильно зрозуміли! - читайте допис вище! (і в розтермінування дають, аж бігом! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал) просто слежу за весом . После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях. Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .
Востаннє редагувалось холява в Суб 09 лис, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Как я понимаю , покупка квартиры (и ремонт)влечет за собой немалые расходы . Недавно доллярчик писал рассчет по своей деятельности , где сказал , что к предыдущему году приыли почти в ноль. Писал о том , что раньше можно было отсрочку приличную попросить , сечас -НЕТ.
Ну не будешь же ему писать о наростании рисков так как это ЕГО ЛИЧНОЕ
... не все ви правильно зрозуміли! - читайте допис вище! (і в розтермінування дають, аж бігом! )
Ну ,хорошо , я неправильно понял и отсрочку дают по товару ....но Вы наверное не прочитали мое сообщение .
Alex2007 написав:Это ж какой масштаб развода местного населения - брать за кордоном по 7, по 10 процентов, а у местного населения привлекать валютные депозиты под жалкие 3-4 процента, есть и меньше.
у меня вообще $ на текущем счете с комиссией за снятие : зато помогает не про%:ать раньше времени
Вот смотри простой пример. Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC). Сегодня стоит $5.83 за штуку. Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%). Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию … Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83. Кто за?
еще пару вопросов чайника: 1) через какого брокера в Украине покупать ? ( или не в Украине можно же и через интернет тогда на какой площадке проще всего (дешевле всего ну там коммиссии и т.п.) покупать ) 2) какой минимальный порог входа
ЗЫ на самом деле форексЫ не привлекают там что-то очень мутно все, так что с радостью пристроил бы в какие-то акции как думаю и многие на форуме
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
vitaliian написав:у нас 10ти летние бмв очень даже в цене, в 3 раза дороже чем в Польше. Мы умеем ценить вещи проверенные временем.
Мой коллега полтора месяца назад продал БМВ 1992 года. Инициатором был покупатель, он даже ни разу на ней не проехал, лишь на яме дно посмотрел и купил. Забирал покупку вместе с друзьями, все были в офигенном восторге. Сам покупатель вместе с подругой в этот день катался на машине до трёх часов ночи. Судя по всему коллекционер попался.
не то что бы вредно - бегать оказывается надо тоже уметь , надо бегать правильно учитывая пульсовые зоны ( например тренировка на низком пульсе более полезна, во время бега вы должны спокойно говорить с коллегой что бы при этом не сбивалась речь - это физкультура для здоровья, все что выше уже спорт ) , верную постановку стопы ( что бы не угробить колени) и т.д. Какие-то ученые сказали что после 40-ка самыми безопасными \ полезными являются плавание и велоспорт , если что мне еще нет 40-ка , но к данным видам физкультуры я как-то сам пришел еще задолго до того как прочитал это мнение ученых. По вело физкультуре тоже свои нюансы : главное верная посадка , хорошо подобранное узкое маленькое твердое седло и не нажимать на педали, а крутить их с минимальным комфортным усилием , что бы не заболтаться , но на максимальной скорости, желательно ~80 оборотов в минуту.
думаю на фоне остального МЯСА последних страниц это более полезно
помню по глупости готовился самостоятельно к отбору в нац полицию решил побегать на скорость переусердствовал - порвал связки именно от скорости\ усилий\мощности , а не от вывиха какого либо . Меня отсеяли по здоровью , но обещали должность в административном корпусе ... говорят - "у нас будет много вакансий, нам надо много людей" ! жду до сих пор самое обидное что по здоровью в армию меня бы с удовольствием взяли - проходил , а вот в мент... ой в полицию выдитите ли по остроте зрения не прохожу ну и пошли они в лес за 12000 такими сменами фигачить ну его нафиг
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
СТУДЕНЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ! Верховным богом в студенческой мифологии является всемогущий Анунах. Этот бог полностью правит студенческой жизнью и вершит суд. Покровительницей студентов, их заступницей и помощницей является супруга Анунаха Халява. Именно к ней обычно обращены все студенческие молитвы. У Анунаха есть ряд богов-помощников, как то: всемогущий Нуифиг, прекрасные сестры Несейчас и Дапотом, храбрые воины Нунесдам, Пересдам и Академ. Среди обширной свиты Халявы следует выделить таких богов, как Вотвезет, Какнибудь, Ясодрал. Есть в студенческой мифологии и злые боги, в первую очередь брат Анунаха, зловещий Деканат. Деканат на протяжений веков борется с Анунахом, пытаясь свергнуть его и повергнуть студенческий мир в ботанство. Но Анунах раз за разом побеждает Деканата, поддерживая раздолбайство и пофигизм. В подчинений у Деканата находится множество мелких и пакостливых демонов: Незачет, Научрук, Курсовик, и, конечно же, беспощадная Этодва. Раз в полгода темные силы собираются на шабаш, именуемый сессией. В это время студентам предписывается соблюдать пивной пост и вести праведную жизнь. Особенно полезно читать нараспев древние книги: эпическую сагу "Основы химии", сборник поэм "Микробиология". Во время сессии следует усиленно молиться Халяве и ее слугам. anekdotov.net
)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал) просто слежу за весом . После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях. Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .