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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2661266226632664

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 346
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:03

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:13

Долярчик
ты налоги все заплати, а только потом трынди
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:14

  hxbbgaf написав:
  холява написав:
  холява написав:
Извините , только с пробежки .


Начал бегать? Часом не жениться собрался? :roll:


)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал)
просто слежу за весом .
После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях.
Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .

Это уже какие-то фантазии на околонаучные темы.[/quote]


Вы Извините , я забыл добавить ...
Употребление пищи должно свести к минимуму .
С раннего утра -ЛОЖКА МЕДА (столовая).
Завтрак не должен превышать стакан свежезаваренного ,зеленого чая с половинкой или киви или авокадо .(творог или молочные продукты уже не должны быть приоритетом)

Обед -капуста ,желательно квашенная и кусочек рыбы .(есть варианты)
Ужин , не более яблока .
В перерывах между приемом пищи пол стакана свекольного сока в перемешку с томатным.
Значительно улучшает состояние сосудов.

Впрочем, каждый делает свои выводы...
Всем ЗДОРОВЬЯ !
Спокойной Ночи и Хороших снов.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:


Не надо много пустого славословия и пустых обещаний в работе с инвесторами, просто инвестору надо обьяснить, почему ему выгоднее будет потратить свои деньги на завод Фольксваген в Украине, а не в Болгарии. А это тема не раскрыта. А вместо этого Давайте, несите денежки, что же вы не несете, мы готовы, мы будем рады вашим деньгам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:21

  hxbbgaf написав:
  холява написав:
  холява написав:
Извините , только с пробежки .


Начал бегать? Часом не жениться собрался? :roll:


)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал)
просто слежу за весом .
После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях.
Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .

Это уже какие-то фантазии на околонаучные темы.[/quote]


Вы Извините , я забыл добавить ...
Употребление пищи должно свести к минимуму .
С раннего утра -ЛОЖКА МЕДА (столовая).
Завтрак не должен превышать стакан свежезаваренного ,зеленого чая с половинкой или киви или авокадо .(творог или молочные продукты уже не должны быть приоритетом)

Обед -капуста ,желательно квашенная и кусочек рыбы .(есть варианты)
Ужин , не более яблока .
В перерывах между приемом пищи пол стакана свекольного сока в перемешку с томатным.
Значительно улучшает состояние сосудов.

Впрочем, каждый делает свои выводы...
Всем ЗДОРОВЬЯ !
Спокойной Ночи и Хороших снов.[/quote]

я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...
а вот бегать реально вредно для сердца и суставов


кстати:

Открытие, которое ждали: ученые научились превращать углекислый газ в водку
На каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.
Экологически правильную водку, которая создается путем преобразования углекислого газа разработали химики стартапа Air Co. На бутылку приходится около 0,5 кг CO2.
Стартап придуман для борьбы с климатическими изменениями – на каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.
Весь процесс создания продукта происходит на миниатюрном оборудовании, которое работает на солнечных батареях и может поместиться даже в маленькой квартире. Чтобы получить такую водку, не нужно ни зерна, ни дрожжей — необходима только вода и углекислый газ. Технология Air Cо. расщепляет воду на водород и кислород, а затем объединяет водород с углекислым газом, чтобы получить спирт и воду. Вода затем удаляется дистилляцией, оставляя после себя лишь спирт, а кислород выделяется в атмосферу.
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 09 лис, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:26

  edvardd написав:
я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...
а вот бегать реально вредно для сердца и суставов


гельминты?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:47

  yama написав:
  Alex2007 написав: Это ж какой масштаб развода местного населения - брать за кордоном по 7, по 10 процентов, а у местного населения привлекать валютные депозиты под жалкие 3-4 процента, есть и меньше.
у меня вообще $ на текущем счете с комиссией за снятие :mrgreen: зато помогает не про%:ать раньше времени :oops: :mrgreen:

Ну вы даете 8) Приват хоть 1% дает с Приват-вклада.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:50

  холява написав: После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях.
Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ), плавание с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .

Так лучше звучит.
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
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