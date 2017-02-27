Додано: Суб 09 лис, 2019 22:21

hxbbgaf написав: холява написав: холява написав:

Извините , только с пробежки .

Извините , только с пробежки .



Начал бегать? Часом не жениться собрался? Начал бегать? Часом не жениться собрался?



)))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал)

просто слежу за весом .

После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма , утолщения сосудов , утолщении соединительной ткани , и многое , многое другое замедляет окислительные процессы в тканях.

Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА . )))...та я 37 лет как женат ))) (соврал, 37 лет , редактировал)просто слежу за весом .После 50, лишний вес, вместе с гормональной перестройкой организма ,другое замедляет окислительные процессы в тканях.Поэтому ,бег , быстрая ходьба (наиболее предпочтительная форма нагрузки ),плавание , занятие с гантелями для нас ОБЯЗАТЕЛЬНА .

Это уже какие-то фантазии на околонаучные темы.[/quote]Вы Извините , я забыл добавить ...Употребление пищи должно свести к минимуму .С раннего утра -ЛОЖКА МЕДА (столовая).Завтрак не должен превышать стакан свежезаваренного ,зеленого чая с половинкой или киви или авокадо .(творог или молочные продукты уже не должны быть приоритетом)Обед -капуста ,желательно квашенная и кусочек рыбы .(есть варианты)Ужин , не более яблока .В перерывах между приемом пищи пол стакана свекольного сока в перемешку с томатным.Значительно улучшает состояние сосудов.Впрочем, каждый делает свои выводы...Всем ЗДОРОВЬЯ !Спокойной Ночи и Хороших снов.[/quote]я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...а вот бегать реально вредно для сердца и суставовкстати:Открытие, которое ждали: ученые научились превращать углекислый газ в водкуНа каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.Экологически правильную водку, которая создается путем преобразования углекислого газа разработали химики стартапа Air Co. На бутылку приходится около 0,5 кг CO2.Стартап придуман для борьбы с климатическими изменениями – на каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.Весь процесс создания продукта происходит на миниатюрном оборудовании, которое работает на солнечных батареях и может поместиться даже в маленькой квартире. Чтобы получить такую водку, не нужно ни зерна, ни дрожжей — необходима только вода и углекислый газ. Технология Air Cо. расщепляет воду на водород и кислород, а затем объединяет водород с углекислым газом, чтобы получить спирт и воду. Вода затем удаляется дистилляцией, оставляя после себя лишь спирт, а кислород выделяется в атмосферу.