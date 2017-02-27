Долярчик
ты налоги все заплати, а только потом трынди
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:03
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:13
Долярчик
ты налоги все заплати, а только потом трынди
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:14
Это уже какие-то фантазии на околонаучные темы.[/quote]
Вы Извините , я забыл добавить ...
Употребление пищи должно свести к минимуму .
С раннего утра -ЛОЖКА МЕДА (столовая).
Завтрак не должен превышать стакан свежезаваренного ,зеленого чая с половинкой или киви или авокадо .(творог или молочные продукты уже не должны быть приоритетом)
Обед -капуста ,желательно квашенная и кусочек рыбы .(есть варианты)
Ужин , не более яблока .
В перерывах между приемом пищи пол стакана свекольного сока в перемешку с томатным.
Значительно улучшает состояние сосудов.
Впрочем, каждый делает свои выводы...
Всем ЗДОРОВЬЯ !
Спокойной Ночи и Хороших снов.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не надо много пустого славословия и пустых обещаний в работе с инвесторами, просто инвестору надо обьяснить, почему ему выгоднее будет потратить свои деньги на завод Фольксваген в Украине, а не в Болгарии. А это тема не раскрыта. А вместо этого Давайте, несите денежки, что же вы не несете, мы готовы, мы будем рады вашим деньгам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:21
Это уже какие-то фантазии на околонаучные темы.[/quote]
Вы Извините , я забыл добавить ...
Употребление пищи должно свести к минимуму .
С раннего утра -ЛОЖКА МЕДА (столовая).
Завтрак не должен превышать стакан свежезаваренного ,зеленого чая с половинкой или киви или авокадо .(творог или молочные продукты уже не должны быть приоритетом)
Обед -капуста ,желательно квашенная и кусочек рыбы .(есть варианты)
Ужин , не более яблока .
В перерывах между приемом пищи пол стакана свекольного сока в перемешку с томатным.
Значительно улучшает состояние сосудов.
Впрочем, каждый делает свои выводы...
Всем ЗДОРОВЬЯ !
Спокойной Ночи и Хороших снов.[/quote]
я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...
а вот бегать реально вредно для сердца и суставов
кстати:
Открытие, которое ждали: ученые научились превращать углекислый газ в водку
На каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.
Экологически правильную водку, которая создается путем преобразования углекислого газа разработали химики стартапа Air Co. На бутылку приходится около 0,5 кг CO2.
Стартап придуман для борьбы с климатическими изменениями – на каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.
Весь процесс создания продукта происходит на миниатюрном оборудовании, которое работает на солнечных батареях и может поместиться даже в маленькой квартире. Чтобы получить такую водку, не нужно ни зерна, ни дрожжей — необходима только вода и углекислый газ. Технология Air Cо. расщепляет воду на водород и кислород, а затем объединяет водород с углекислым газом, чтобы получить спирт и воду. Вода затем удаляется дистилляцией, оставляя после себя лишь спирт, а кислород выделяется в атмосферу.
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 09 лис, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:26
гельминты?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:47
Ну вы даете Приват хоть 1% дает с Приват-вклада.
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:50
Так лучше звучит.
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:09
К вечеру, полупенсырантье повыходили...
Пробежки и диета наше усе.
Заняться явно абсолютно нечем...
Сто лет не был на Форуме и очень рад видеть знакомые Лица.
Додано: Суб 09 лис, 2019 23:13
Только не обьяснить, а предоставить условия которые были бы выгоднее чем в Болгарии/Чехии/Румынии/Индии и так далее.
А в остальном всё верно - сколько с экранов не болтай "несите деньги", а среди серьезных инвесторов дураков нема.
А ещё смешно когда президент Украины обещает "под личные гарантии"....
Теперь уже точно не вернусь
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