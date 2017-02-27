Додано: Суб 09 лис, 2019 23:46

edvardd написав: я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...

а вот бегать реально вредно для сердца и суставов

я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...а вот бегать реально вредно для сердца и суставов

Я в шоці.Меняй образ жизни.3-4 раза в неделю надо на фитнес. Потом можно в сауну. И не с пивом, а с травяными чаями. Дома не валяться, а на свежий воздух. Идет зима. Купи лопату и каждое утро на снег до пота в помощь дворнику. Появится румянец, тяга к жизни и каждое утро будешь просыпаться с упругим как хрящ. Периодически плавать. Каждые полгода к морю и к солнцу за витамином Д. Можно на лыжи в Карпаты за кислородом. Не злоупотреблять. Не более полкила в день. Холява прав про квашенную капусту. На закуску обязательно. Еще хорошо бочковыми помидорчиками, огурчиками и грибочками. Каждый день наши яблоки. Эпл э дей, доктор эвей. Мультивитамины для мужчин. Витамины для волос. Каждые 2 недели стрижка. Периодический педикюр и уход за пятками. Обязательно ежегодный медосмотр. Чистка зубов и осмотр каждые полгода. Должны быть в идеальном состоянии. Здоровые, белые и чистые как у Трампа. Кремы для лица и для тела. С утра на щёки обильно парфум Босс, помада для волос и обязательно хорошее настроение. Регулярно до дивчат.Только тогда наш капитал имеет смысл.