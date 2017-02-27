Yuri_61 написав:ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий и у кого это есть - он умеет жить считалось долго можно перечислять этот хлам сейчас другие "ценности"
Насчет "хлама" (как вы квалифицируете перечисленное) - почти всё можно объяснить. 1) Многие и сейчас любят ковры или покрытие. 2) Из хрустальных рюмашек очень приятно пить крепкое Вазы - то таке, дело вкуса. 3) Вам не нравятся хорошие сервизы? 4) Золотые коронки - тогда не было ни напыления, ни металлокерамики. А стальные фиксы, как у одного из персонажей бондианы, не всем идут 5,6) Чем плохи были японский кассетник и цветной телевизор?
У вас какие-то комплексы (вы, еще помню, критиковали книги). Всё перечисленное - обычные атрибуты быта того времени для людей с нормальной зарплатой.
proftpd66 написав:Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что заявление Минфина о намерении с 12 ноября возобновить размещение ОВГЗ, номинированных в долларах США, является крайне тревожным маркером для экономики страны
Будут продавать гривну на бакс и будем взлетать ?
ага, на 20-30 копеек, на большее потенции не хватит у них.
П,С, что-то нынче все размещают и размещают облигашки. А потом, когда отдавать нужно будет - ой беда, беда.
Охрименко говорил что курс в 2018 дорожал из-за того что размещали долларовые. хз вдруг какие-то инвесторы захотят купил долляров для диверсификации потому что с лета долларовых ОВГЗ не выпускают уже. А чтобы купить, то продадут гривневые. Могут так разогнать до 30. Чем дальше тем лучше для тех кто в долларах
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
Yuri_61 написав:ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий и у кого это есть - он умеет жить считалось долго можно перечислять этот хлам сейчас другие "ценности"
Насчет "хлама" (как вы квалифицируете перечисленное) - почти всё можно объяснить. 1) Многие и сейчас любят ковры или покрытие. 2) Из хрустальных рюмашек очень приятно пить крепкое Вазы - то таке, дело вкуса. 3) Вам не нравятся хорошие сервизы? 4) Золотые коронки - тогда не было ни напыления, ни металлокерамики. А стальные фиксы, как у одного из персонажей бондианы, не всем идут 5,6) Чем плохи были японский кассетник и цветной телевизор?
У вас какие-то комплексы (вы, еще помню, критиковали книги). Всё перечисленное - обычные атрибуты быта того времени для людей с нормальной зарплатой.
С сегодняшнего времени всё что было раньше выглядит примитивным,жалким, ненужным. телевизоры те хорошие были? Это ящики были метр на метр на метр. Касетники - ой не смешите. Примитивизм. Допотопщина. Жаль мне той жизни своей, которую я в том времени прожил. Сейчас интернет, девайсы, компы, комп. игры, это всё захватывающе интересней. Лучше. Качественней. Всё более по уму сделано. Это прогресс. Это другая жизнь. А люди из этого тогда культ делали, накопительством называется. Меня воротит от человеческого выпендрёжа. Он тогда особо развит был. Достать по блату, значит умеешь жить. Сейчас лучше жизнь стала. Честней. Без блата хотя бы при покупке вещей и продуктов. Интересней жить. И умирать не хочется. Столько девайсов! Можешь за границу слетать. А раньше только чинуши могли и по блату. Плохо только, что загрязнеее окружающей среды, мусорки, пластик. Изгадили планету.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лис, 2019 23:37, всього редагувалось 4 разів.
edvardd написав:я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой... а вот бегать реально вредно для сердца и суставов
Я в шоці. Меняй образ жизни. 3-4 раза в неделю надо на фитнес. Потом можно в сауну. И не с пивом, а с травяными чаями. Дома не валяться, а на свежий воздух. Идет зима. Купи лопату и каждое утро на снег до пота в помощь дворнику. Появится румянец, тяга к жизни и каждое утро будешь просыпаться с упругим как хрящ. Периодически плавать. Каждые полгода к морю и к солнцу за витамином Д. Можно на лыжи в Карпаты за кислородом. Не злоупотреблять. Не более полкила в день. Холява прав про квашенную капусту. На закуску обязательно. Еще хорошо бочковыми помидорчиками, огурчиками и грибочками. Каждый день наши яблоки. Эпл э дей, доктор эвей. Мультивитамины для мужчин. Витамины для волос. Каждые 2 недели стрижка. Периодический педикюр и уход за пятками. Обязательно ежегодный медосмотр. Чистка зубов и осмотр каждые полгода. Должны быть в идеальном состоянии. Здоровые, белые и чистые как у Трампа. Кремы для лица и для тела. С утра на щёки обильно парфум Босс, помада для волос и обязательно хорошее настроение. Регулярно до дивчат. Только тогда наш капитал имеет смысл.