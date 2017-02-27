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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 02:06
Найман советует сваливать из бумаги
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Нед 10 лис, 2019 05:29
Сложно... Он продал свои бумаги по 26.6
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:04
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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