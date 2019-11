Додано: Нед 10 лис, 2019 09:33

yama написав: Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ? Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?

дотягне гастріком в Польщі дотягне гастріком в Польщі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

