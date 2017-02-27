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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2663266426652666

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 346
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 02:06

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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 05:29

Сложно... Он продал свои бумаги по 26.6 :)
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:04

  uaprofi написав:а Долярчик, таки прав ... прав во всём!!!

:D
Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:17

  Долярчик написав:

Угу хоче, але спочатку ми, ЗЕкоманда, зробимо так :

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:31

... хіба тут не від душі говорить людина?


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 09:33

  yama написав:Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ? :?:

дотягне гастріком в Польщі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 09:41

Виборець Трампа :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:буду тут рідше!

Це як валютний ринок...та без Долярчика? :)

Ну змогли ж ми якось та обійтися без чая... А той на 80% заповнював інфопростір! Тепер десь на хладобойні в Польщі по 12-14 годин на добу приносить користь суспільству та й собі якісь копійки заробляє!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:04

  andrein написав:
  Shram написав:Только не обьяснить, а предоставить условия которые были бы выгоднее чем в Болгарии/Чехии/Румынии/Индии и так далее.
А в остальном всё верно - сколько с экранов не болтай "несите деньги", а среди серьезных инвесторов дураков нема.
А ещё смешно когда президент Украины обещает "под личные гарантии"....


А Китаем отношения для инвестиций походу уже не нужны.

https://m.facebook.com/100000630575298/ ... 28?sfns=mo


С Китаем вообще все сложно, тут американцы диктуют против него играть - и Мотор Сич можно вспомнить, и украинских "инструкторов" в Гонконге.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:42

  proftpd66 написав:Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что заявление Минфина о намерении с 12 ноября возобновить размещение ОВГЗ, номинированных в долларах США

хто підкаже - яка мінімальна сума входу?
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