uaprofi написав:а Долярчик, таки прав ... прав во всём!!!
Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
yama написав:Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?
дотягне гастріком в Польщі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну змогли ж ми якось та обійтися без чая... А той на 80% заповнював інфопростір! Тепер десь на хладобойні в Польщі по 12-14 годин на добу приносить користь суспільству та й собі якісь копійки заробляє!
Shram написав:Только не обьяснить, а предоставить условия которые были бы выгоднее чем в Болгарии/Чехии/Румынии/Индии и так далее. А в остальном всё верно - сколько с экранов не болтай "несите деньги", а среди серьезных инвесторов дураков нема. А ещё смешно когда президент Украины обещает "под личные гарантии"....
А Китаем отношения для инвестиций походу уже не нужны.