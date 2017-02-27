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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2665266626672668>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 346
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:33

  Pupsik написав:Виборець Трампа :lol:

И конфедератский флаг впридачу :wink:
Правильно заметили на другой ветке: чтобы победить на выборах, надо понравиться не 24 процентам, а 73 процентам.

Вообще-то это не классический реднек (фермер, дальнобойщик, портовый грузчик), а какой-то мелкий торговец. Или просто шпана.
Не читаю - Aqaz123, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик, andrein
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47

  Starikan написав:
  Moneta написав:Найман советует сваливать из бумаги
https://ytcropper.com/cropped/Zn5dc753a86f949

Почитай Наймана и сделай наоборот 8)


краще вже бородатого охрі слухати..
той по ділу теревенить
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:52

Холяві НЕ читати!!!

Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?

======
... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"© :D
- зараз скажете - "...а, все ясно... "
- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!
- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!
- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!

... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:Цікавезний допис.

А щодо підкресленого – чому неможливо!?

Я бачив вражаючий результат не надто тривалого (до 10 років?) впливу часу і природніх перепадів температур на прямокутний пакунок (картон+плівка) з-під кефіру (чи молока).
Причому – від опадів воно було закрите.
Картон перетворився на порох і обсипався!
А от плівка була ціла.

Хіба це не легке роз'єднання?

Дати десь полежати. Під дощами? Потім ще сполокати у воді (для поливу полів?), а помиту плівку – на переробку.

Вітаю, мова йде про масову промислову переробку а не вивезення на смітник чи знищення якоїсь частини. В таких видах пакування, де основну масу складає картон, а з продуктом контактує тонкий шар полімеру, питання стоїть в переробці і подальшому використанні КАРТОНУ. Ви уявляєте, скільки паперу-якісної целюлози йде (а тепер ще більше буде йти) в сміття у вигляді "тетрапаків" від молока-соку-вина? А зараз до цього додасться ще більше "паперових" одноразових склянок, тарілок, "картонної" упаковки (банки) під морозиво (там тоже комбіноване і з морозивом полімер контактує), склянок для сметани-йогурту і тд, де зменшили товщину полімеру і компенсували це картонною етикеткою? І це все типу для екологічності і збереження природи!!!!!!!! А де картону-целюлози стільки взяти??? Але весь світ на вухах... Мабуть тому, що німеччини-франції зразу запустили держпрограми позик і підтримки для модернізації і переобладнання, заводи фігачать нове обладнання не конче комусь і потрібне, але маховик крутиться, прибутки капають...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:09

  centurionus написав:
  lapay написав:
  centurionus написав:Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст.

Їхній цар казкар відомий. В 2020-му не буде ні північних, ні південних потоків, бо, крім моря, є ще наземна структура, яка, навіть планово, не буде добудована. Газпром і не збирається зупиняти транзит через Україну, про що неодноразово заявляв.

Ну-ну. Оптимізм... "Цар-казкар" з чекістами віджав Крим та залишок "Області війська донського" у інтелектуально спроможних (лише на схематози по розпилу). Газпром вже навіть домовився наперед за всі гілки в Словаччині, щоб жодну не розвернули на Україну в реверс. Ось стаття літня ще.
[url]https://dt.ua/energy_markуet/tranzit-nulovogo-perelomu-315723_.html[/url]
Йдеться там й про рекордні закачки газпрому на цю зиму. Декілька днів тому якийсь наш клерк вже підтведив в інтерв'ю, що газпром закачав в рази більше, ніж зазвичай.
P.S. Перспектива без газу: Могилів-Подільський, Вовчанськ, Троїцьке та Воєводське.
Подивимося на курс в січні.

В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:21

  Долярчик написав:стосовно освіти?!!!
1 Нікого не цікавить ні освіта дописувача ні освіта його жінки
2 Напрягають дурниці ,які він тут викладає
3 Якщо хтось не зрозумів про які суми йдеться в останньому одкровенні долярчика
а - пара кредитних карток з лімітом в 10000 грн на кожній
б - власні збереження розкладені на 5 депо по 15000 грн кожне
4 Отже супер-пупер складна маніпуляція
картки-розстрочка-депо
Дозволяє протримати на депо зайвих 15000 грн на протязі 1-2 місяців, тобто йдеться про заробіток в максимум 400-450 грн в місяць

Долярчик
Як думаєш-тут когось подібні заробітки цікавлять? вкупі з кольром диплома купленого твоєю жінкою за гроші від продажі корови її батьками
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:22

  greenozon написав:
  Starikan написав:
  Moneta написав:Найман советует сваливать из бумаги
https://ytcropper.com/cropped/Zn5dc753a86f949

Почитай Наймана и сделай наоборот 8)


краще вже бородатого охрі слухати..
той по ділу теревенить


Тот еще "специалист",гривна летела в тар-тарары,а он все нахваливал гривнадепо,куча людей слушала эксперда,я неверил своим глазам,когда читал его,на то время уже ходил по нескольким банкам не мог забрать депо а он нахваливал, сколько воя было потом...Так,что вы с ним поосторожней,подумайте :!:
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!

везет вам, можете отключить. Юг Украины, квартира +27, и батарею не прикрутить. Днем настежь все она открыты, ночью на проветривание, или не уснуть как в июле. Вот для чего это нужно?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:37

  Долярчик написав:Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?

======
... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"© :D
- зараз скажете - "...а, все ясно... "
- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!
- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!
- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!

... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!

У цьому прикладі, як у краплі води, відбилась парадоксальність та жалюгідність сучасної України. У в'язниці народів - СРСР національна культура отримувала більше підтримку, ніж зараз. Держава конче потребує інтелектуалів, натомість їхня кількість прямує до нуля.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:41

  Sinbad777 написав:
  Qwerty написав:В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!

везет вам, можете отключить. Юг Украины, квартира +27, и батарею не прикрутить. Днем настежь все она открыты, ночью на проветривание, или не уснуть как в июле. Вот для чего это нужно?

Государство по-прежнему слабо и коррумпированно. Но интересно, где патриоты? Или газ уже не стратегический ресурс, который Украина исправно транспортировала из Мордора даже после Иловайского котла???
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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